Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

26 апреля церковь почитает память священномученика Василия. Об этом сообщает Волынская епархия ПЦУ. Он был епископом в Амасии в IV веке, был преданным христианству, защищал верующих и боролся с язычниками. Император Лициний влюбился в служанку своей жены, после чего та решила спасти девушку и отправила ее у Василию. Император узнал, что Глафира жива и приказал доставить ее и Василия к себе.
Когда они прибыли, император приказал убить девушку, а епископа бросили в тюрьму и приказали отречься от веры. Он отказался от этого, после чего Василия казнили.
Читайте в материале Главреда, что можно и нельзя делать 26 апреля.
Что можно делать 26 апреля
- В этот день нужно наблюдать за птицами. Предки верили, что если увидеть, как птицы вьют гнезда, то весь следующий год будет счастливым.
- В этот день можно начинать сажать горох и ранние сорта картофеля. Тогда урожай будет богатым.
- В этот день важно встретить ласточек. Предки верили, что они защищают дом от несчастья.
Что нельзя делать 26 апреля
1. Нельзя 26 апреля есть блюда из картофеля. Считается, что это приведет к ссорам в семье.
2. Нельзя 26 апреля мужчинам садить горох. Предки верили, что тогда он не вырастет.
3. Нельзя 26 апреля ругаться невестке со свекровью или затью с тещей. Считается, что это приведет к серьезным ссорам внутри семьи, члены семьи могут стать врагами.
Приметы 26 апреля
- Если в этот день прилетели ласточки, то будет богатый урожай и тепло.
- Если в этот день теплый и солнечный день, то будет большой урожай огурцов.
- Если в этот день выпал снег или град, то лето будет жарким.
- Если в этот день много росы, то будет большой урожай огурцов.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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