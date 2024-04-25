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ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

Руслана Заклинская
25 апреля 2024, 21:11
Военная помощь от США позволит ВСУ "начать перехватывать инициативу", но "это не будет быстрым процессом", сообщил американский чиновник.
ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления
В США считают, что новая помощь даст Украине возможность перехватить инициативу / Коллаж: Главред, фото: Минобороны США, Офис президента, 43 отдельная механизированная бригада

Новая военная помощь от Соединенных Штатов поможет ВСУ вернуть инициативу на поле боя. Однако масштабное наступление Украины в ближайшее время маловероятно. Об этом заявил американский чиновник на условиях анонимности, сообщает AFP.

Новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 1 миллиард долларов был объявлен после многомесячного перерыва. За это время российские оккупанты успели развернуть масштабное наступление на востоке Украины.

"Украинские войска уже длительное время нормируют свои боеприпасы, нормируют свои ресурсы. Поэтому российские войска, по сути, перехватили инициативу", - отметил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

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По его словам, новая военная помощь США и других стран позволит украинцам "начать перехватывать инициативу", однако "это не будет быстрым процессом".

"Украинцам нужно будет достаточно сильно перестроиться, чтобы принять все эти новые поставки... и обеспечить защиту своих позиций. Поэтому я бы не прогнозировал никакого широкомасштабного наступления в ближайшей перспективе", - пояснил американский чиновник.

Помощь Украине от США - последние новости

Напомним, 24 апреля Минобороны США выделило новый пакет помощи Украине на сумму примерно 1 миллиард долларов. Он включает широкий спектр военного оборудования и боеприпасов, которые должны удовлетворить критические потребности Украины.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. А 24 апреля его подписал президент США Джозеф Байден.

Как сообщал Главред, в середине февраля президент Байден тайно одобрил решение отправить Украине более 100 ракет большего радиуса действия, а также другие варианты кассетных боеприпасов.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

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