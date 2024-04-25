В ISW назвали вторую пораженную ВСУ цель ракетами ATACMS из тайных поставок США

Украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

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ВСУ могли ударить ракетами ATACMS по российской ПВО под Бердянском / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

ВСУ могли использовать ракеты ATACMS, тайно переданные Украине Соединенными Штатами в марте, для удара по российской системе ПВО С-300 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По словам американского высокопоставленного чиновника, украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

ISW пишет, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по нескольким радарам российской системы ПВО С-300 юго-восточнее оккупированной Волновахи (к северо-востоку от Бердянска).

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Украинские военные пока не подтвердили этот удар.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Украина ударила по аэродрому в Джанкое ракетами ATACMS

В ночь на 17 апреля жители Джанкоя сообщали о взрывах и пожаре в районе аэродрома. Спутник зафиксировал шесть очагов возгорания на военном аэродроме в Джанкое и рядом с ним.

Речь идет о месте дислокации вертолетного полка 4-го командования ВВС и ПВО Южного военного округа. Аэродром атаковали баллистическими ракетами.

По данным крымских пабликов, на аэродроме базировались не только ударные вертолеты. Ранее на летном поле фиксировали пусковые установки С-300/С-400.

В результате удара враг потерял четыре вертолета и одну установку ПВО . В частности, во время атаки уничтожены или частично повреждены четыре вертолета - два Ка-52 и два Ми-28. Есть якобы попадание по пусковой установке ПВО С-300. Потери личного состава ВС РФ уточняются.

Украина выпустила по меньшей мере две баллистические ракеты ATACMS по аэродрому россиян в Джанкое. Об этом заявил аналитик Defense Express Иван Киричевский.

Ракеты ATACMS - основные характеристики / Инфографика Главреда

Тайные поставки ATACMS Украине

Издание Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму. Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили о на тот момент крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов.

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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