В ISW назвали вторую пораженную ВСУ цель ракетами ATACMS из тайных поставок США

ВСУ могли использовать ракеты ATACMS, тайно переданные Украине Соединенными Штатами в марте, для удара по российской системе ПВО С-300 во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

По словам американского высокопоставленного чиновника, украинские силы нанесли удары ракетами ATACMS по российской военной базе в оккупированном Крыму и неопределенной цели к востоку от Бердянска.

ISW пишет, что на геолокационных кадрах, опубликованных 23 апреля, видно, как украинские войска наносят удары по нескольким радарам российской системы ПВО С-300 юго-восточнее оккупированной Волновахи (к северо-востоку от Бердянска).

Украинские военные пока не подтвердили этот удар.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.