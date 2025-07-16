Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина

Для страны-оккупанта России хороших вариантов нет, только агония продолжения войны, считает Тарас Загородний.

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Украине нужно делать свое оружие и бить по России, только так можно добиться успехов – Загородний / Главред

Кратко:

Украине нужно делать оружие и бить по России

Нужно поражать важные объекты на территории РФ

США не смогут оторвать Россию от Китая

Чтобы добиться победного результата в войне, особенно сценария возвращения к границам 1991 года, Украине нужно производить свои вооружения и наносить удары по России. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал, что для того, чтобы добиться успехов, нужно поражать важные объекты на территории РФ.

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"Но мы должны понимать, что окончание войны с победным результатом, особенно со сценарием возвращения к границам 1991 года, зависит исключительно от Украины. Нужно клепать свое оружие и долбать по России. Надо парализовать железную дорогу и многие другие объекты", - отметил Загородний.

Также эксперт считает, что для России положительных сценариев нет.

"Впрочем, и для самой России хороших вариантов сейчас нет. Только агония продолжения войны", - говорит Загородний.

Кроме того, по его мнению, планы Трампа оторвать Россию от Китая обречены на провал.

"Забрать Россию у Китая уже никак не получится, это сейчас уже понятно. Думаю, в США будет расти понимание такой ситуации", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал, что нужно Украине, чтобы победить:

Война России против Украины – новости:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп поставил России ультиматум: либо мир в Украине через 50 дней, либо жесткие санкции от Вашингтона. Трамп подтвердил и американскую военную помощь для Украины, которую оплатит НАТО.

Россия фактически отвергла ультиматум Трампа. Путин пока молчит, а глава МИД Сергей Лавров язвительно заявил, что Москва слышала уже разные заявления, среди которых завершение войны за 24 часа и 100 дней.

Путина можно остановить только силой, а для этого нужно предоставить ВСУ наступательное вооружение, сказал президент Владимир Зеленский. По словам Зеленского, вопрос усиления Украины он обсуждал лично с Трампом

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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