60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото

Кроме неоспоримой красоты и обаяния в рукаве Херли есть несколько интересных трюков.

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Элизабет Херли сейчас - звезда рассказала, как правильно фотографироваться / instagram.com/elizabethhurley1

Вкратце:

Элизабет Херли свежа и привлекательна и на профессиональных съемках, и на домашних кадрах

Звезда раскрыла, как ей это удается

Британская актриса, модель и бизнесвумен Элизабет Херли сияет на экранах и обложках журналов уже почти сорок лет. 60-летняя звезда и сегодня с легкостью надевает бикини для рекламы собственного бренда, и буквально ослепляет поклонников своей сияющей красотой.

Кроме выигрыша в генетическую лотерею Херли помогают безупречно выглядеть секреты, которые она раскрыла на протяжении своей успешной карьеры. Одним из них звезда недавно поделилась в своем блоге в Instagram.

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"Секрет эффектных фотографий в бикини? Запрет на верхний солнечный свет. При съемке бикини рассвет или закат - ваши лучшие друзья. Мы снимали это в 7 утра... К 8 утра я уже нежилась в одном из своих не менее соблазнительных кафтанов, чувствуя себя гламурной и защищенной от смертоносного солнца", - пишет Элизабет Херли.

Элизабет Херли сейчас - звезда рассказала, как правильно фотографироваться / instagram.com/elizabethhurley1

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О персоне: Элизабет Херли Элизабет Херли - британская актриса, модель и дизайнер. Сотрудничала с брендом Estée Lauder. Наиболее известные киноработы: "Пассажир 57", серия фильмов про Остина Пауэрса, "Ослепленный желаниями" и сериал "Члены королевской семьи".

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