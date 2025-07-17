60-летняя Элизабет Херли раскрыла свой главный секрет идеальных фото

Вкратце:
- Элизабет Херли свежа и привлекательна и на профессиональных съемках, и на домашних кадрах
- Звезда раскрыла, как ей это удается
Британская актриса, модель и бизнесвумен Элизабет Херли сияет на экранах и обложках журналов уже почти сорок лет. 60-летняя звезда и сегодня с легкостью надевает бикини для рекламы собственного бренда, и буквально ослепляет поклонников своей сияющей красотой.
Кроме выигрыша в генетическую лотерею Херли помогают безупречно выглядеть секреты, которые она раскрыла на протяжении своей успешной карьеры. Одним из них звезда недавно поделилась в своем блоге в Instagram.
"Секрет эффектных фотографий в бикини? Запрет на верхний солнечный свет. При съемке бикини рассвет или закат - ваши лучшие друзья. Мы снимали это в 7 утра... К 8 утра я уже нежилась в одном из своих не менее соблазнительных кафтанов, чувствуя себя гламурной и защищенной от смертоносного солнца", - пишет Элизабет Херли.
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Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал про мужа Джулии Робертс. Недавно актриса отметила с ним 23-ю годовщину свадьбы - пара выложила забавные совместные фото.
Также американский актер и музыкант Джонни Депп впервые высказался о своем изгнании из Голливуда после скандального развода с Эмбер Херд. Артист признался, каким было начало конца.
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О персоне: Элизабет Херли
Элизабет Херли - британская актриса, модель и дизайнер. Сотрудничала с брендом Estée Lauder. Наиболее известные киноработы: "Пассажир 57", серия фильмов про Остина Пауэрса, "Ослепленный желаниями" и сериал "Члены королевской семьи".
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