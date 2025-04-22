59-летнияя Элизабет Херли намекнула на роман с известным певцом

Из Херли и Сайруса получилась очень яркая пара.

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Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус - звезды намекнули на роман / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вкратце:

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус показали свой поцелуй

Фото породило слухи про роман звезд

Британская модель, актриса и бизнесвумен Элизабет Херли в июне отпразднует 60-летие. При этом она остается одной из самых желанных женщин западного шоу-бизнеса.

На Пасху Херли удивила поклонников (и разочаровала тех, кто тайно мечтает о ней) намеком на новый роман - в своем блоге в Instagram она опубликовала фото с американским музыкантом и отцом певицы Майли Сайрус Билли Рэем Сайрусом. В кадре он обнимает и нежно целует широко улыбающуюся Элизабет.

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"Счастливой Пасхи", - написала пара, и добавила эмодзи красного сердца. Фанаты Сайрус и Херли были удивлены образованием такой пары - до этого в прессе не было даже намека на то, чтобы Билли и Элизабет где-то пересекались. Им удалось избежать разоблачения папарацци, и сейчас пара хранит молчание относительно природы их отношений.

Элизабет Херли и Билли Рэй Сайрус - звезды намекнули на роман / instagram.com/elizabethhurley1

Элизабет Херли была замужем один раз - с 2007 по 2011 год за бизнесменом Аруном Наяром. Через три месяца после развода она обручилась с игроком в крикет Шейном Уорном, но до свадьбы дело не дошло - в декабре 2013 года пара объявила о разводе.

С 1987 по 2000 год у Херли был бурный роман с британским актером Хью Грантом. Также в 2002 году она родила единственного сына Дэмиана, чьим биологическим отцом является бизнесмен Стив Бинг.

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / instagram.com/elizabethhurley1

Личная жизнь Билли Рэя Сайруса более запутанная. Первый брак музыканта с Синди Смит продлился пять лет - с 1986 по 1991 год. Затем в 1992 году Сайрус дважды стал отцом: у него появился сын Кристофер от официантки Кристин Лаки, и дочь Майли от Летиции "Тиш" Финли. Тиш стала женой Билли в 1993 году, когда носила под сердцем их второго общего ребенка - сына Брейсона (1994). В 2000 родилась их вторая дочь - Ноа. Сайрус также усыновил двоих детей Финли от предыдущих отношений - дочь Бренди и сына Трейса.

С 2010 по 2022 год Билли и Летиция предпринимали три попытки развестись. Последняя (на развод подала Тиш) увенчалась успехом - в 2022 году пара развелась. А уже в октябре 2023 года Сайрус вновь женился - на певице Firerose. Однако через семь месяцев он подал на развод, который завершился в августе 2024-го.

Билли Рэй Сайрус с дочерью Майли / instagram.com/billyraycyrus

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Кто такая Элизабет Херли? Элизабет Херли - британская актриса, модель и дизайнер. Сотрудничала с брендом Estée Lauder. Наиболее известные киноработы: "Пассажир 57", серия фильмов про Остина Пауэрса, "Ослепленный желаниями" и сериал "Члены королевской семьи".

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