"Убирайте этого психа": как в Кремле отреагировали на ультиматум Трампа Путину

Глава МИД РФ Лавров внезапно поехал в Северную Корею и Китай, чтобы узнать их позицию.

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Тарас Загородний рассказал о реакции Кремля на возобновление поставок оружия Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, pixabay

Главные тезисы Загороднего:

В Кремле обеспокоены из-за ультиматума Трампа

Сорвать помощь Украине у РФ не получается

После ужесточения позиции президента США Дональда Трампа в отношении страны-агрессора РФ Кремль серьезно засуетился. Об этом в интервью Главреду рассказал политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт предположил, что глава МИД России Сергей Лавров поехал в Северную Корею и Китай для того, чтобы выяснить, что они все будут делать с ужесточением позиции Соединенных Штатов Америки, и как на это реагировать.

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"Появились интересные заявления от Кирилла Дмитриева (глава Российского фонда прямых инвестиций, переговорщик с США, - ред.), который вдруг проснулся и начинает рассказывать о том, что он всегда был за мир. Раз пошли такие движения, значит, происходит что-то неприятное для России", - считает Загородний.

Эксперт напомнил, что США и Европа решили вопрос с оплатой поставок вооружений Украине.

По словам Трампа, Киев получит 17 систем ЗРК Patriot. Скорее всего, речь пойдет о 2-3 батареях с семнадцатью пусковыми установками на сумму в 3 миллиарда долларов.

"Кто дал такие деньги? Вероятно, Норвегия, у которой есть такие ресурсы", - сказал Загородний.

По его словам, улучшение ситуации с военной помощью серьезно беспокоит Кремль.

"Сорвать помощь не получается, к тому же если американцы будут продавать европейцам оружие, то передадут и технологии. Это неприятные новости для Кремля, которые приведут к усилению давления на кремлевскую элиту. Ей намекнут: давайте, убирайте этого психа, а дальше с вами будем разговаривать", - резюмировал Загородний.

Военная помощь Украине и ультиматум Трампа

Как писал Главред, 14 июля 2025 года во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президент США Дональд Трамп заявил о существенном переосмыслении политики в отношении войны России против Украины. Он объявил о поставках Украине батарей ПВО Patriot.

Кроме того, Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери считает, что Трамп, возможно, прозрел в отношении Путина и это открывает новые возможности для Украины. Вместе с тем, всегда есть риск, что глава Белого дома снова изменит курс.

Народный депутат Украины, дипломат, основатель фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко объяснил, почему президент США Дональд Трамп решил возобновить поставки оружия в Украину. По его словам, подавляющее большинство американцев поддерживало идею продолжения помощи Украине, в том числе предоставления оружия. Кроме того, Трамп устал от Путина и не понимает его.

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О персоне: Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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