Пенсионная реформа в Украине откладывается: что мешает росту выплат

Законопроект, который отправили на доработку в 2024 году, до сих пор ждет рассмотрения правительства и парламента.

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В Украине снова откладывают пенсионную реформу - что она предусматривает / Коллаж Главред

Вскоре в Украине планируют ввести новую систему начисления пенсий. Реформа, предложенная Минсоцполитики, направлена на обеспечение большей справедливости и прозрачности в пенсионном обеспечении граждан.

Как будет работать система, сколько времени нужно на ее введение и что изменится для пенсионеров - в материале Главреда.

Накопительная система - когда заработает

Пенсионная реформа, предложенная законопроектом № 9212, предусматривает введение накопительной системы в дополнение к действующей солидарной. В частности, в случае принятия законопроекта работающие украинцы до 55 лет ежемесячно отдавали бы часть зарплаты на свою будущую пенсию, и еще столько же добавляло бы государство.

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Согласно нововведениям, которые предлагаются документом, украинцы уже скоро могут начать получать пенсии, которые будут состоять из двух частей - базовой и страховой. Базовая часть будет составлять фиксированный процент от минимальной зарплаты (примерно 30%) и будет одинаковой для всех пенсионеров. Страховая часть будет зависеть от страхового стажа и размера взносов, уплаченных в Пенсионный фонд. За каждый год официальной работы и уплаченных взносов в ПФ будут начисляться баллы, которые будут влиять на размер страховой части пенсии.

Кроме изменения принципов начисления, также меняются и требования к страховому стажу. Так, для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 32 лет страхового стажа, в 63 года - от 22 до 32 лет стажа, а в 65 лет - не менее 22 лет стажа.

Накопительная система должна была заработать в Украине еще с 1 июля, однако пока Верховная Рада закон о ее введении не поддержала - при рассмотрении документа в сессионном зале в 2024 году не хватило голосов. В основном потому, что у многих депутатов и экспертов возникли простые и логичные вопросы: кто гарантирует, что деньги пенсионеров не исчезнут, где гарантии, что пенсионные фонды не прогорят, и как можно запускать такую реформу во время войны, когда экономика нестабильна, инфляция высокая, а люди едва сводят концы с концами?

Кроме того, в Украине почти нет надежных мест, куда можно выгодно и безопасно вкладывать пенсионные накопления. Поэтому многие боятся, что деньги просто "съест" инфляция или они зависнут в системе.

Как рассказала в комментарии Главреду первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, с учетом всех замечаний и комментариев, которые были предоставлены к депутатским версиям законопроекта о накопительном пенсионном обеспечении, Минсоцполитики разработало новый Проект Закона Украины "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении", который составляет часть пакета законопроектов пенсионной реформы и ожидает рассмотрения правительства.

"Мы должны построить целостную систему пенсионного обеспечения, которая будет давать возможность гражданам получать достойное пенсионное обеспечение в старости, с учетом различных доступных инструментов и нескольких уровней пенсионных систем. Поэтому мы разрабатываем комплексную реформу, которая будет предусматривать исправление текущих проблем солидарной системы, введение обязательной накопительной системы, а также предложение относительно оптимальных путей обеспечения так называемых профессиональных пенсий - то есть дополнительных пенсионных прав (и увеличенных размеров выплат) для отдельных категорий профессий", - отметила Марчак.

О персоне: Дарья Марчак Дарья Николаевна Марчак - первый заместитель Министра социальной политики Украины (назначена 26 июля 2022 года). Родилась 9 июля 1984 года. Окончила Киевский национальный университет (специальность - история) и Киевскую школу экономики, получила степень магистра по публичной политике и управлению. После университета работала журналисткой, в частности в таких изданиях как "Инвестгазета" и Forbes.ua в направлении публичных финансов. Была советником министра финансов Натальи Яресько по коммуникациям (2015-2016), руководителем коммуникаций в "Укрпочте", а также экспертом ЕС-проекта EU4PAR и консультантом Всемирного банка по земельной реформе (2017-2019 гг.). С 2019 по 2022 год - первый заместитель директора ГП "Прозорро.Продажи" (реформа аренды, земельные аукционы) и руководитель Центра анализа публичных финансов при Киевской школе экономики, занимается аналитикой социальных финансов и бюджетного планирования.

Как будут начислять баллы?

Как рассказал в комментарии Главреду управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича Иван Хомич, судя по предварительному варианту законопроекта,общаясумма баллов за весь страховой стаж определяется путем добавления баллов за каждый месяц официальной работы или иной деятельности, за которую был уплачен страховой взнос. Количество баллов за каждый месяц определяется путем деления суммы уплаченного взноса за лицо на сумму страхового взноса, исчисленную из средней заработной платы в Украине за этот месяц и умножения на 10.

"Проще говоря, если у человека в определенном месяце была средняя зарплата, то разделив сумму взноса за эту зарплату на среднюю по Украине мы получаем 1, далее умножив на 10, мы получим сумму баллов за этот месяц - 10 баллов. Если же зарплата была в два раза меньше чем средняя по Украине, то в таком случае человеку начислят 5 баллов. А если зарплата была в два раза выше чем средняя по Украине, то человек получит 20 баллов", - объясняет Иван Хомич.

Пенсионная выплата человека (пенсия) будет состоять из двух частей: базовой и страховой. По словам Дарьи Марчак, ожидается, что солидарная система будет обеспечивать не менее 40% замещения, а обязательная накопительная дополнит солидарную еще на 20% или более процентов.

Стоит заметить, что в предыдущих законопроектах, которые предоставлялись к публичному обсуждению речь шла как минимум о 30 процентах замещения солидарной системой.

Соответственно, стоимость одного балла будет определяться по условной формуле:

ВБ = ЗСН * 30% : 4200, где:

ЗСН - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, уменьшенная на сумму отчислений налогов, других обязательных платежей, которые в соответствии с законом уплачиваются из указанных сумм;

4200 - усредненное количество баллов, которое приобретает лицо за 35 лет страхового стажа при уплате взносов ежемесячно из средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Стоимость одного балла определяется Кабинетом Министров Украины и утверждается с даты вступления в силу настоящего Закона и ежегодно с 1 марта.

Средняя заработная плата в Украине за 2024 год составляет 17486,60 грн. Если из нее вычесть 23 % (18 % налог на доходы физических лиц и 5 % военного сбора), то остаток составит 13464,68 грн. Следовательно, в 2025 году стоимость балла будет составлять 0,96 грн (13464,68 грн*30%: 4200).

Как пояснил Иван Хомич, если человек на момент исчисления размера пенсии за свою жизнь заработал 4200 баллов, это 35 лет работы со средней по Украине заработной платой, то мы можем вычислить размер страховой части его пенсии.

Для этого сумму баллов 4200 умножаем на стоимость одного балла 0,96 грн и получаем 4032 грн.

Если такому пенсионеру бы назначали пенсию сейчас по ныне действующей формуле исчисления, то ее размер бы составлял:

15057,09 грн (средняя заработная плата за 2022-2024 г.г.) * 1 (индивидуальный коэффициент заработка) * 0,35 (коэффициент страхового стажа за 35 лет) = 5269,98 грн у мужчины, и 5388,03 грн у женщины (+ 118,05 грн за 5 лет сверхурочного стажа для женщины).

"Как видите, разница 500-600 грн, что составляет примерно 10%, то есть по новой формуле средняя пенсия будет на 10% выше, чем по действующей формуле... Поэтому можем говорить о том, что пенсионная реформа приведет к уменьшению будущих пенсий для людей, у которых доходы выше средних. Иными словами таким гражданам выгоднее действующая пенсионная система", - считает Хомич.

Вырастут ли пенсии в Украине после реформы?

По словам эксперта, поскольку в пенсионном фонде нет достаточно денег, чтобы всем сразу по новой формуле подтянуть пенсии на несколько сотен, а иногда и на несколько тысяч гривен, то повышение по новой формуле может происходить постепенно.

"Прежде всего оно должно коснуться пенсий, назначенных давно. Повышение более новых пенсий, как и сейчас, может еще несколько лет искусственно притормаживаться. Но пока будет длиться переходный период, то, насколько я понимаю, Кабмин будет устанавливать в ручном режиме стоимость балла ниже, чем прописано в формуле. Потому что пенсию условно с 2800 грн сразу повысить до 5700 грн будет для нынешнего бюджета накладно", - убежден Хомич.

Кроме того, проблемой может стать подтверждение заработной платы для начисления баллов за период трудового стажа до 2000 года. В частности, если человек не предоставит справки и других документов в подтверждение начисленной заработной и уплаченных взносов, то ему начислят баллы по минимальной зарплате, что негативно скажется на его пенсии.

"В общем, реформа добавляет веса именно официальной зарплате. Главное это уплатить побольше взносов, а стаж в основном будет нужен только для определения права на пенсию, чтобы уйти на нее вовремя. Даже если у человека не будет пятнадцати лет стажа, необходимых для выхода на пенсию хотя бы 10 лет, то такое право может наступить, если у человека за короткий период работы была хорошая зарплата и он насобирал 10 баллов. Кстати, льготный стаж может быть отменен. В новом законе ничего нет о том, что, например, работа по списку номер один будет начисляться, как сейчас, в двойном размере. Сложно сказать, что из этого получится на практике, но в Министерстве соцполитики уверяют, что ни одна пенсия после реформы не уменьшится. В худшем случае она останется такой, как сейчас", - резюмировал Иван Хомич.

О персоне: Иван Хомич Иван Александрович Хомич - украинский адвокат, управляющий адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича". Окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия" в 2011 году. Основные практики: наследственное право, корпоративные споры, защита бизнеса, уголовные дела, трудовые и земельные споры, пенсионные вопросы и наследство. Активно ведет юридические прямые эфиры, YouTube-канал адвокатского бюро.

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