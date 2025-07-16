Все "посрывает": какую соль нельзя использовать для консервации

Если вы не хотите, чтобы ваши домашние заготовки разочаровали, тщательно проверяйте состав соли перед использованием.

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Какую соль нельзя использовать для консервации / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Какая соль не подходит для консервации

На что нужно обратить внимание при выборе соли

Сезон закруток в разгаре, но в этом году многие хозяйки по всей Украине столкнулись с неприятной проблемой — консервация испортилась, несмотря на соблюдение всех проверенных рецептов.

Основная причина — неправильно выбранная соль, а именно — соль с антислеживающими добавками, которая все чаще появляется на полках супермаркетов.

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Почему соль важна для закруток?

Соль играет ключевую роль в процессе брожения и консервирования овощей. Она не только придаёт вкус, но и обеспечивает нужные условия для правильной ферментации. Однако, если в составе соли присутствуют антислеживатели, они могут нарушить эти процессы, в результате чего:

Огурцы становятся мягкими, теряя хруст;

Капуста не квасится, а превращается в скользкую массу;

Появляется плесень;

Банки начинают бродить и вздуваться, что иногда приводит даже к их взрыву.

Какую соль нельзя использовать для консервации?

Биохимик Ольга Гуренко предупреждает: главный враг домашних заготовок — соль с добавкой Е536 (ферроцианид калия). Эта добавка используется как антислеживатель — она предотвращает комкование соли, делает её сыпучей и удобной в использовании. Особенно часто она встречается в импортной соли, в частности — турецкого производства, которая активно заполнила украинский рынок.

"Когда хозяйки добавляют турецкую соль к консервации, как правило, они жалуются на плесень, на скользкость, на то, что огурцы теряют хрупкость", — объясняет эксперт.

Добавки E535, E536, E538 вмешиваются в микрофлору, необходимую для квашения и брожения, и делают процесс консервации нестабильным.

Сколько можно хранить консервацию инфографика / Главред

Какую соль выбирать для закруток?

Чтобы ваши заготовки хранились долго и были безопасны, используйте только чистую соль без добавок. Вот как её выбрать:

Ищите каменную или морскую соль, желательно крупного помола; На упаковке в составе должно быть указано только: натрий хлористый (NaCl); Избегайте соли с маркировкой Е535, Е536, Е538 — это антислеживатели; Не используйте йодированную соль — йод нарушает процессы ферментации и может повлиять на вкус и цвет продукта.

Также обратите внимание, что натуральная пищевая соль может быть менее сыпучей, но именно это — признак отсутствия вредных добавок.

Смотрите видео о том, что подсовывают под видом украинской соли:

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