ВСУ пойдут в контрнаступление: ATACMS сметут колонны с тысячами россиян – Маломуж

ATACMS помогут в уничтожении резервов врага в среднем и дальнем тылах, говорит Николай Маломуж.

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/ Коллаж: Главред, Фото: Defense.gov/Arkansas Army National Guard, УНИАН

Украина получит от США сотни дальнобойных ракет ATACMS, заявил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

"С одной стороны, американцы не хотят напрягать ситуацию с Россией глобальной передачей сотен ракет Украине, а с другой – они хотят посмотреть, как эти ракеты будут использованы нами на поле боя, насколько эффективно", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что первые партии из нескольких десятков ракет ATACMS помогут в уничтожении резервов врага в среднем и дальнем тылах.

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"Например, можно поражать мощные учебные центры или концентрацию войск для дальнейшего перемещения на фронт эшелонами – так они могут уничтожаться сотнями или тысячами человек. Точно так же и платформы с танками, БТРами, БМП, колонны техники. Скажу из своей военной практики, эти удары будут их просто сметать, там практически ничего не останется, потому что такая ракета наносит сверхмощный удар", - говорит он.

Маломуж добавил, что ATACMS позволят Украине не только обороняться, но и наносить контрудары, осуществлять контрнаступательные операции.

/ Инфографика Главреда

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Передача Украине ракет ATACMS

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Напомним, Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины на 300 млн долларов, который включает артиллерийские снаряды, ракеты для противовоздушной обороны и другое оборудование. Это первый пакет вооружений в 2024 году, финансовые средства на него были выделены из средств, одобренных Конгрессом ранее.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

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