Днепр пережил тяжелую ночь: РФ атаковала дронами, есть жертва и раненые

Кратко:
- На Днепропетровщине есть "прилеты"
- По Никопольщине враг бил FPV-дронами
- Погиб человек, есть раненые
В ночь на 17 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами. Под массированной атакой оказался Днепр. В областном центре погиб один человек. Еще пятеро - пострадали. О последствиях ночной атаки рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, 22 дрона удалось уничтожить силам ПВО. Были и попадания. Возникло сразу несколько пожаров. Повреждены предприятия.
Пострадали мужчины 35, 37, 40 и 52 лет. Они госпитализированы. Трое из них – в тяжелом состоянии. 70-летний потерпевший будет приходить в себя будет дома.
По данным ГосЧС, пожары в Днепре тушили 76 спасателей и 24 единицы техники. Все пожары ликвидированы.
Пожар вспыхнул и в Днепровском районе. Там было громко в Солонянской и Слобожанской общинах. Изуродованы хозяйственная постройка и теплица.
По Межевской общине Синельниковского района агрессор попал FPV-дронами. Повреждена инфраструктура.
По Никопольщине враг бил FPV-дронами и из РСЗО "Град". Сбросил боеприпас с БПЛА. Страдали сам Никополь и Марганецкая община.
Пострадали пять человек. Мужчины 31, 42, 65 лет и 58-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней тяжести. 21-летний парень будет лечиться будет дома.
Загорелось авто. Изуродованы частный дом и хозяйственное сооружение.
Тем временем в ГосЧС уточнили, что в Никополе в результате попадания дрона получили травмы три спасателя и двое гражданских.
"Вечером в результате вражеского удара FPV-дроном по городу Никополь загорелся грузовой автомобиль. Во время ликвидации последствий атаки враг повторно нанес удар по спасателям, применив беспилотник. Три сотрудника ГосЧС получили травмы, они госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.
Также в результате атаки пострадали двое гражданских, мужчина и женщина. Пожар ликвидирован на площади 6 кв. метров.
Воздушные атаки РФ на Украину
Как писал Главред, в ночь на 16 июля российская оккупационная армия устроила массированную атаку на Украину. Противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Крыма, а также применил 400 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов. Силам ПВО удалось сбить 198 ударных дронов.
Той ночью Кривой Рог пережил самую массированную атаку с начала войны. Враг применил баллистическую ракету и 28 шахедов одновременно. Было разрушено промышленное предприятие. Жертв среди сотрудников удалось избежать, они находились в укрытиях.
В результате ночной дроновой атаки на Винницу 8 человек травмированы и были госпитализированы в больницу.
В ночь на 16 июля Харьков также оказался под массированной атакой вражеских дронов-камикадзе. По словам городского головы Игоря Терехова, во время очередной воздушной тревоги в городе прозвучало по меньшей мере семь взрывов.
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