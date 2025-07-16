Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

О чем сказал Зеленский:
- Точного количества жертв в результате удара по Доброполью еще нет
- Продолжаются спасательные работы
- Украина ответит на российский удар по Доброполью
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Доброполью в Донецкой области и анонсировал ответ. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего видеообращения, которое транслировало Офис президента.
Он сообщил, что в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после очередного авиаудара России - на этот раз по обычному магазину и торговым павильонам в центре города. Точного количества жертв пока нет, но на данный момент известно об 11 раненых и двух погибших.
Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что все необходимые службы работают на месте происшествия, прилагая максимум усилий, чтобы спасти как можно больше людей.
"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - резюмировал он.
Смотрите видео заявления Зеленского:
Удары по Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля российские войска сбросили авиационную бомбу на центральную часть города Доброполье в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и большое количество раненых, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В ночь на 16 июля российская армия нанесла комбинированный удар по Кривому Рогу. В результате атаки в городе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением, а система водоснабжения работает на генераторах. Кроме этого, разрушен промышленный объект, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.
Массированные ракетно-дронные обстрелы, которые Россия осуществляет в течение последних месяцев, могут быть частью более широкой наступательной кампании, что свидетельствует о подготовке к масштабному обострению, сообщает Deutsche Welle.
Другие новости:
- В НАТО готовят срочную встречу: раскрыт сценарий передачи Украине ЗРК Patriot
- Зеленский назначил нового министра обороны: кто войдет в состав нового Кабмина
- Победа и выход на границы 1991 года: что должна сделать Украина
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред