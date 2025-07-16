Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью - что готовит Украина

Зеленский заявил, что Украина обязательно ответит на очередной террористический удар России по Доброполью, где до сих пор продолжаются спасательные работы.

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Зеленский анонсировал ответ за удар РФ по Доброполью / Коллаж Главред, фото: Донецкая ОВА, скриншот из видео

О чем сказал Зеленский:

Точного количества жертв в результате удара по Доброполью еще нет

Продолжаются спасательные работы

Украина ответит на российский удар по Доброполью

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский авиаудар по Доброполью в Донецкой области и анонсировал ответ. Соответствующее заявление он сделал во время вечернего видеообращения, которое транслировало Офис президента.

Он сообщил, что в Доброполье Донецкой области продолжаются спасательные работы после очередного авиаудара России - на этот раз по обычному магазину и торговым павильонам в центре города. Точного количества жертв пока нет, но на данный момент известно об 11 раненых и двух погибших.

видео дня

Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и отметил, что все необходимые службы работают на месте происшествия, прилагая максимум усилий, чтобы спасти как можно больше людей.

"Это просто ужасный, тупой российский террор. Никакого военного смысла в их ударах - только попытки забрать как можно больше жизней. Вся нынешняя Россия - в таких подлых ударах. Мы будем отвечать. Будем работать с партнерами ради того, чтобы принудить Россию к окончанию войны. И нашей собственной силы ради этого тоже должно становиться больше. Именно на этом сейчас сконцентрированы", - резюмировал он.

Смотрите видео заявления Зеленского:

/ Фото: скриншот

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Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля российские войска сбросили авиационную бомбу на центральную часть города Доброполье в Донецкой области. В результате удара есть погибшие и большое количество раненых, сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В ночь на 16 июля российская армия нанесла комбинированный удар по Кривому Рогу. В результате атаки в городе наблюдаются масштабные перебои с электроснабжением, а система водоснабжения работает на генераторах. Кроме этого, разрушен промышленный объект, сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул.

Массированные ракетно-дронные обстрелы, которые Россия осуществляет в течение последних месяцев, могут быть частью более широкой наступательной кампании, что свидетельствует о подготовке к масштабному обострению, сообщает Deutsche Welle.

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Об источнике: Офис Президента Украины Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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