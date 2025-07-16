Больница не справляется, есть погибшие и много раненых: РФ ударила бомбами по Доброполью

Россия нанесла авиаудар по центру Доброполья в Донецкой области, в результате есть погибшие и раненые, под завалами могут оставаться люди, отметили в ОГА.

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РФ ударила по Доброполью, известно о многих раненых, есть погибшие / Коллаж Главред, фото: Донецкая ОГА

О чем говорится в материале:

РФ атаковала центр Доброполья авиабомбой

Местная больница не может принять всех раненых

Люди продолжают находиться под завалами

Сегодня, 16 июля, российские оккупационные войска сбросили авиабомбу в центральную часть города Доброполье Донецкой области. Известно о большом количестве раненых, есть погибшие. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Сегодня Россия сбросила авиабомбу на центр Доброполья в Донецкой области - в час, когда люди возвращались с работы. Удар пришелся по району магазина "Аврора". Есть погибшие и много пострадавших. Работают спасатели, медики, военные врачи - местная больница не может принять всех", - отметил он. видео дня

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия целенаправленно обстреливает украинские города, сознательно превращая их в мишени.

Он подчеркнул, что это еще один умышленный удар по мирному населению, и Россия продолжает террористическую войну против украинцев, уничтожая жизнь даже в местах, отдаленных от фронта.

Лубинец подчеркнул, что международное сообщество должно осознать, что терроризм сам не прекратится - необходимы решительные действия, более жесткие меры и усиление давления.

Председатель Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин впоследствии сообщил, что в результате российского удара по Доброполью уже известно о 2 погибших и 14 раненых.

Филашкин сообщил, что российские войска снова сознательно нанесли удар по людному месту - на этот раз по торговому центру в самом центре города, использовав 500-килограммовую авиабомбу.

По предварительным данным, повреждены по меньшей мере 30 магазинов, 6 многоэтажных домов и 8 автомобилей.

"Вероятно, под завалами до сих пор остаются люди - поиск уцелевших продолжается", - отметил глава ОГА.

Он также отметил, что лично посетил место трагедии, поручил необходимые действия всем экстренным и коммунальным службам. Сейчас на месте работают спасатели, медики, полиция и представители местной власти.

Филашкин подчеркнул, что это еще одно жестокое преступление России против мирного населения, и цель врага - полное уничтожение украинцев.

"Поэтому я снова и снова призываю всех гражданских: эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины! Берегите себя и своих близких!", - резюмировал он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 16 июля Россия осуществила масштабную воздушную атаку на территорию Украины, сосредоточив основные удары на Винницкой, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях. Одной из главных целей оккупантов стала энергетическая инфраструктура, сообщил президент Владимир Зеленский.

По данным Воздушных сил ВСУ, враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма, а также выпустил около 400 ударных дронов Shahed и беспилотников-имитаций различных типов. ПВО Украины уничтожила 198 вражеских дронов. Основные направления атаки - Кривой Рог, Харьков и Винница.

В Виннице в результате российского обстрела были поражены объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали по меньшей мере четверо мирных жителей.

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О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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