Зеленский показал последствия массированного обстрела Украины и назвал мишень РФ

Ключевые тезисы Зеленского:
- Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области были под основным ударом РФ
- В Кривом Роге ранены 15 человек, среди них один ребенок
- Силы ПВО сбили около 200 вражеских дронов, еще более 140 не достигли целей
В ночь на 16 июля российские оккупанты массированно атаковали Украину, под основным ударом оказались Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области. Одной из ключевых целей российской атаки стала энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал президент.видео дня
Глава государства поблагодарил спасателей, медиков, энергетиков и всех, кто присоединился к ликвидации последствий обстрелов и восстановлению критической инфраструктуры.
Отдельно Зеленский отметил работу авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-морских сил, подразделениям беспилотных систем, зенитным ракетным войскам, противовоздушной обороне ВМС, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины, которые успешно противодействуют воздушным угрозам. Благодаря их работе было сбито около 200 беспилотников, а более 140 вражеских дронов не смогли достичь своих целей.
"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - подчеркнул президент.
Смотрите видео с последствиями ночного обстрела РФ:
Атака РФ в ночь на 16 июля - что известно
Напомним, в ночь на 16 июля Харьков и Кривой Рог оказались под массированными ударами российских дронов и ракет. В Харькове прогремело не менее 17 взрывов, под удар попало гражданское предприятие, есть по меньшей мере трое раненых.
РФ осуществила самую массированную атаку на Кривой Рог - одновременно применила баллистическую ракету и 28 "Шахедов". Разрушено промышленное предприятие, есть раненый 17-летний парень. Часть города осталась без света, водоснабжение работает на генераторах.
Как сообщал Главред, россияне выпустили 400 ударных дронов Shahed, из которых ПВО уничтожила 198, еще 145 - подавлены РЭБ. Также враг запустил ракету "Искандер-М" из Крыма. Основные удары пришлись на Кривой Рог, Харьков и Винницу.
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Об ударном дроне: Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
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