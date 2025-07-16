Зеленский показал последствия массированного обстрела Украины и назвал мишень РФ

Россияне били по энергетической инфраструктуре, заявил президент.

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Зеленский рассказал о последствиях ночного обстрела Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

Ключевые тезисы Зеленского:

Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области были под основным ударом РФ

В Кривом Роге ранены 15 человек, среди них один ребенок

Силы ПВО сбили около 200 вражеских дронов, еще более 140 не достигли целей

В ночь на 16 июля российские оккупанты массированно атаковали Украину, под основным ударом оказались Винницкая, Днепровская, Харьковская и Одесская области. Одной из ключевых целей российской атаки стала энергетическая инфраструктура. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас максимально стараются все восстановить в Кривом Роге, электроснабжение будет возвращено в течение сегодняшнего дня. К сожалению, ранены 15 человек, среди них один ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал президент. видео дня

Глава государства поблагодарил спасателей, медиков, энергетиков и всех, кто присоединился к ликвидации последствий обстрелов и восстановлению критической инфраструктуры.

Отдельно Зеленский отметил работу авиации Воздушных сил, армейской авиации, авиации Военно-морских сил, подразделениям беспилотных систем, зенитным ракетным войскам, противовоздушной обороне ВМС, мобильным огневым группам и подразделениям радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины, которые успешно противодействуют воздушным угрозам. Благодаря их работе было сбито около 200 беспилотников, а более 140 вражеских дронов не смогли достичь своих целей.

"Россия не меняет свою стратегию, и для эффективного противодействия этому террору нам нужно системное усиление защиты: больше ПВО, больше перехватчиков, больше решимости, чтобы Россия чувствовала наш ответ", - подчеркнул президент.

Смотрите видео с последствиями ночного обстрела РФ:

Ликвидация российской атаки / Фото: скриншот

Атака РФ в ночь на 16 июля - что известно

Напомним, в ночь на 16 июля Харьков и Кривой Рог оказались под массированными ударами российских дронов и ракет. В Харькове прогремело не менее 17 взрывов, под удар попало гражданское предприятие, есть по меньшей мере трое раненых.

РФ осуществила самую массированную атаку на Кривой Рог - одновременно применила баллистическую ракету и 28 "Шахедов". Разрушено промышленное предприятие, есть раненый 17-летний парень. Часть города осталась без света, водоснабжение работает на генераторах.

Как сообщал Главред, россияне выпустили 400 ударных дронов Shahed, из которых ПВО уничтожила 198, еще 145 - подавлены РЭБ. Также враг запустил ракету "Искандер-М" из Крыма. Основные удары пришлись на Кривой Рог, Харьков и Винницу.

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Об ударном дроне: Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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