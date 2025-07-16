"Он сказал: "Это будет мое последнее лето": Игорь Поклад предсказал свою смерть

Вдова композитора Поклада рассказала о мистике в его уходе.

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Игорь Поклад умер - вдова рассказала, как композитор напророчил себе смерть / коллаж: Главред, фото: facebook.com/svitlana.poklad.2025, Facebook Ігор Поклад

Кратко:

9 июля 2025 года умер Игорь Поклад

Вдова композитора Светлана Валерьевна рассказала, что он знал, когда уйдет из жизни

Семь дней прошло со смерти украинского композитора, Народного артиста и Национальной легенды Украины Игоря Поклада. Ему было 83 года.

Сегодня в интервью изданию "Гордон" вдова Игоря Дмитриевича, Светлана Валерьевна Поклад, рассказала, что о своей смерти он знал заранее - он сообщил, что это лето будет его последним еще зимой, когда чувствовал себя хорошо.

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"Я очень хорошо запомнила, где-то, наверное, в январе или феврале он сказал: "Это будет мое последнее лето". Я в абсолютном шоке: "Игорь, что ты такое говоришь! Как это – последнее?! Еще сколько всего надо сделать". "Нет, это мое последнее лето", – несколько раз тогда повторил. И я постоянно отталкивала его от этой мысли, а он говорит: "Ты лучше слушай, и делай как я говорю", - вспоминает вдова Поклада.

Игорь Поклад умер - вдова рассказала, как композитор напророчил себе смерть / Facebook Ігор Поклад

Она добавила, что после этого композитор будто начал готовиться к своему уходу: "Тогда уже составил завещание, где похоронить, попросил сделать похороны не помпезными, попросил, чтобы никто не плакал. То есть он себя запрограммировал – это факт. Не знаю, может, у таких творческих людей есть, как говорится, третий глаз".

"Я бы в такое не поверила, но это реальная история, он действительно предсказал свою смерть", - говорит Светлана Поклад.

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О персоне: Игорь Поклад Игорь Поклад - украинский композитор и опермейстер. Лауреат Шевченковской премии (1986). Заслуженный деятель искусств УССР (1989). Народный артист Украины (1997). Герой Украины (2021). Национальная легенда Украины (2024). Член НСКУ, пишет Википедия.

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