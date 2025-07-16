В Украине объединят министерства: как они будут называться

Всего из пяти министерств хотят создать два министерства.

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В Украине объединят министерства / Коллаж: Главред, фото: Денис Шмыгаль

В Украине значительно уменьшится количество министерств. Несколько из них планируют объединить. Об этом заявила пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук, сообщает hromadske.

Отмечается, что объединить хотят Министерство национального единства с Министерством социальной политики. Новое министерство будет называться Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Также одно министерство образуется из трех - Министерство экономики, Министерство аграрной политики и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов. Оно будет называться Министерством экономических ресурсов Украины.

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Как сообщал Главред, 14 июля президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить Кабинет Министров Украины и обновить работу правительства. Глава государства подчеркнул, что в Украине начинается трансформация системы исполнительной власти.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд неотложных законов. Глава государства безотлагательно подписал три ключевых документа, как только они поступили из Верховной Рады Украины:

закон о множественном гражданстве,

ратификацию Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины,

приостановление действия для Украины Оттавской конвенции о противопехотных минах.

16 июля Верховная Рада отправила премьера Шмыгаля в отставку. За отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и его правительства проголосовал 261 депутат, воздержались только четыре народных избранника, отметил Железняк.

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