Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

Польша поддерживает восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с мирной формулой президента Владимира Зеленского.

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Радослав Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, когда закончится война в Украине.

По его словам, это может произойти очень быстро, если российский диктатор Владимир Путин позвонит министру обороны РФ Сергею Шойгу и прикажет вывести войска из Украины, передает RMF24.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Польши сценарий завершения война России и Украины, Сикорский ответил: "Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского".

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Глава МИД Польши заявил, что если бы Путин снял трубку, позвонил Шойгу и сказал "Мы выводим войска из Украины", то бы война закончилась.

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — добавил он.

Переговоры России и Украины

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — сказал Папа Римский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что не верит в такой формат перемирия с РФ.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

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