УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

Анна Ярославская
26 апреля 2024, 08:31
Польша поддерживает восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с мирной формулой президента Владимира Зеленского.
Радослав Сикорский, Путин, Шойгу
Радослав Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, когда закончится война в Украине.

По его словам, это может произойти очень быстро, если российский диктатор Владимир Путин позвонит министру обороны РФ Сергею Шойгу и прикажет вывести войска из Украины, передает RMF24.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у Польши сценарий завершения война России и Украины, Сикорский ответил: "Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского".

видео дня

Глава МИД Польши заявил, что если бы Путин снял трубку, позвонил Шойгу и сказал "Мы выводим войска из Украины", то бы война закончилась.

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — добавил он.

Переговоры России и Украины

Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".

"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — сказал Папа Римский.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что не верит в такой формат перемирия с РФ.

Формула мира Зеленского

Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.

Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.

"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:

  • полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
  • полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.

Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.

"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Другие новости по теме:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин Сергей Шойгу новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман

Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман

09:00 Интервью
Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

08:31 Мир
Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

08:01 Украина
Все главные новости

Популярное

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 27780

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода 9405

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу 8936

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 7451

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Последние новости

08:52

Как быстро отмыть окна перед Пасхой: мегапростой способ с газетами

08:31

Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

08:10

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

08:01

Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

07:34

Захват Часова Яра откроет оккупантам дорогу к "оборонному поясу" ВСУ - ISW

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
07:10

Найти компас пиратов за 23 секунды сможет только настоящий исследователь: сложная загадка

06:45

Греция отказалась отдать Украине свои системы ПВО Patriot

06:10

Важная информация о технологических новинках в украинской армиимнение

05:37

Гороскоп на май 2024 для Весов: астролог назвала самые денежные дниВидео

Реклама
04:42

Деликатес или опасный продукт: как на самом деле изготавливают сыр с плесенью

04:05

"Влупят" три шторма подряд: Украину атакуют мощные магнитные бури

03:30

Ботокс-клуб пластикового Кена: Райан Гослинг раздулся от филлеровВидео

03:00

Джанабаева не переживет: Валерий Меладзе пошел вразнос с бывшей женой

02:32

Хлеб будет свежим и пышным на 7 дней дольше: пекарь поделился простым секретом

01:59

Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

01:34

От рака умерла финалистка конкурса "Мисс Мира-2005"

01:30

Украина не закроет все небо: появился тревожный прогноз по новым ракетным ударам

00:12

"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмыВидео

25 апреля, четверг
23:55

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

23:46

Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публикеВидео

Реклама
23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

19:50

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

19:27

РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге

19:17

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

19:10

Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеровмнение

18:33

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:27

Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить сольВидео

18:24

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки летВидео

18:11

Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлыкВидео

18:07

Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

18:01

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

Реклама
17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять