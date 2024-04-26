Нужен один телефонный звонок: Сикорский сказал, как прекратить войну в Украине

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, когда закончится война в Украине.
По его словам, это может произойти очень быстро, если российский диктатор Владимир Путин позвонит министру обороны РФ Сергею Шойгу и прикажет вывести войска из Украины, передает RMF24.
Отвечая на вопрос о том, есть ли у Польши сценарий завершения война России и Украины, Сикорский ответил: "Да, есть. Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского".
Глава МИД Польши заявил, что если бы Путин снял трубку, позвонил Шойгу и сказал "Мы выводим войска из Украины", то бы война закончилась.
"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", — добавил он.
Переговоры России и Украины
Папа Римский Франциск призвал к миру во всем мире на фоне войн в Украине и в секторе Газа. По словам понтифика, "мир путем переговоров лучше, чем бесконечная война".
"Пожалуйста. Все страны, находящиеся в состоянии войны, прекратите войну. Ищите переговоров. Ищите мира", — сказал Папа Римский.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр. Он рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.
Президент Украины Владимир Зеленский твердо ответил, что не верит в такой формат перемирия с РФ.
Формула мира Зеленского
Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий.
Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года.
"Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта:
- полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;
- полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей.
Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию.
"Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.
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