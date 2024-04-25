Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

Российские лидеры и пропагандисты пытаются поссорить Украину и Польшу, заявил министр иностранных дел Польши.

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Глава МИД Польши ответил РФ на украинском / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, wikimedia.org, скриншот

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский опроверг российскую пропаганду о якобы планах Польши аннексировать часть территорий Украины. Об этом сообщило RMF.

"Россия врет о якобы имеющихся у Польши планах по аннексии части Украины. Донбасс - это Украина; Крым - это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина - это тоже Украина. Поэтому я повторяю это, чтобы это услышали и в Кремле: Львов - это Украина", - заявил Сикорский.

Глава МИД Польши подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты пытаются поссорить Украину и Польшу.

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Сикорский сказал, что Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах по поддержке Украины. Он отметил, что как соседняя страна, а также как центр военной, гуманитарной и энергетической поддержки, Варшава стремится принимать активное участие, а не оставаться в стороне.

Польский министр также подчеркнул, что польские компании должны помогать в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры, для чего и была создана должность уполномоченного по восстановлению Украины. Сикорский заявил, что Россия должна ответить за нанесенный Украине ущерб, а одним из эффективных инструментов противодействия агрессору являются санкции ЕС.

Заявления об аннексии территорий Украины - подробности

Напомним, российская и белорусская пропаганда неоднократно утверждали о якобы планах Польши аннексировать территории Украины. В своем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, Владимир Путин оправдал действия нацистов, обвинив поляков в несговорчивости, которая якобы спровоцировала Вторую мировую войну. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отметил, что такие обвинения уже не впервые высказываются Россией.

Также лидер румынской партии "Альянс за объединение румын" Клаудиу Тырзиу выступил со скандальным заявлением об аннексии части украинских территорий, а также призвал к "оттепели в отношениях с РФ". Он заявил, что Румыния должна аннексировать Буковину, Закарпатье и Одесскую область, поскольку эти территории якобы являются "частью румынской нации".

Подобные заявления уже звучали ранее: лидер венгерской ультраправой партии Mi Hazank Ласло Тороцкой открыто говорил о планах захвата Закарпатья.

Кто такой Радослав Сикорский Польский политик, политолог и журналист. В 2005-2007 годах - министр обороны Польши, с ноября 2007 по сентябрь 2014 и с декабря 2023 года - министр иностранных дел в правительстве Дональда Туска. До 2007 года состоял в партии Право и справедливость, в настоящее время является членом Гражданской платформы, пишет Википедия. 22 декабря 2023 года Скиросский прибыл в Украину. Это была его первая зарубежная поездка на посту главы польского МИДа. На брифинге в Киеве Сикорский заявил, что Польша хочет видеть Украину членом Европейского Союза в конце десятилетия - и в пределах ее международно признанных границ. Он добавил, что Польша является настоящим другом Украины, и "сейчас, когда на фронте патовая ситуация, эта ситуация является испытанием этой дружбы". "Мы также осознаем, что если Украина победит, это укрепит моральный дух не только самой Украины, но и всего свободного мира, поэтому Украина должна победить", - заявлял глава польского МИД.

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