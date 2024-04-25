США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

Определенное вооружение доставят в Украину срочно, тогда как транспортировка другого оружия может занять время, рассказал Патрик Райдер.

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Минобороны США уже начало процесс доставки вооружений в Украину / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

Министерство обороны США начало процесс доставки в Украину вооружений, выделенных в новом оборонном пакете. Первые партии военной помощи поступят в ближайшее время. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там (в Украине - ред.) в течение нескольких дней, если не раньше", - сказал генерал.

По его словам, определенное вооружение, в частности боеприпасы, доставят в Украину срочно, тогда как транспортировка другого оружия может занять немного больше времени.

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"Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс поставки", - подчеркнул представитель оборонного ведомства США.

Военная помощь Украине от США - детали

Напомним, 24 апреля Минобороны США выделило новый пакет помощи Украине на сумму примерно 1 миллиард долларов. Он включает широкий спектр военного оборудования и боеприпасов, которые должны удовлетворить критические потребности Украины.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. А 24 апреля его подписал президент США Джозеф Байден.

Как сообщал Главред, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Поэтому вооружение для ВСУ могут доставить достаточно быстро.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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