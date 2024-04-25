УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

Руслана Заклинская
25 апреля 2024, 23:55
Определенное вооружение доставят в Украину срочно, тогда как транспортировка другого оружия может занять время, рассказал Патрик Райдер.
США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь
Минобороны США уже начало процесс доставки вооружений в Украину / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны США, Офис президента

Министерство обороны США начало процесс доставки в Украину вооружений, выделенных в новом оборонном пакете. Первые партии военной помощи поступят в ближайшее время. Об этом заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

"Мы уже начали процесс доставки части оружия, боеприпасов и оборудования, которое будет там (в Украине - ред.) в течение нескольких дней, если не раньше", - сказал генерал.

По его словам, определенное вооружение, в частности боеприпасы, доставят в Украину срочно, тогда как транспортировка другого оружия может занять немного больше времени.

видео дня

"Но когда речь идет о важнейших компонентах, таких как боеприпасы, мы уже начали процесс поставки", - подчеркнул представитель оборонного ведомства США.

Военная помощь Украине от США - детали

Напомним, 24 апреля Минобороны США выделило новый пакет помощи Украине на сумму примерно 1 миллиард долларов. Он включает широкий спектр военного оборудования и боеприпасов, которые должны удовлетворить критические потребности Украины.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов. А 24 апреля его подписал президент США Джозеф Байден.

Как сообщал Главред, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Поэтому вооружение для ВСУ могут доставить достаточно быстро.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь война России и Украины
Реклама

Главное за день

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

23:55 Украина
Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:59 Украина
США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:35 Украина
Все главные новости

Популярное

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 19084

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу 6124

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов 5308

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 3812

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Последние новости

00:12

"Страдает все тело": Шоптенко рассказала про реабилитацию после тяжелой травмы

25 апреля, четверг
23:55

США срочно отправили оружие Украине: в Пентагоне раскрыли, когда прибудет помощь

23:46

Пожилой и не похож на себя: Андрей Губин появился на публикеВидео

23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

Реклама
20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

19:50

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

19:27

РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге

19:17

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

19:10

Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеровмнение

18:33

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:27

Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить сольВидео

18:24

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки летВидео

18:11

Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлыкВидео

18:07

Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

Реклама
18:01

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

15:24

По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

15:14

Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

15:12

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

14:51

"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

14:44

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

14:43

Тяжелое заболевание: молодухе Петросяна поставили диагноз

14:30

Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результатВидео

Реклама
14:28

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

13:45

Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

13:31

Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

13:13

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

13:07

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

12:59

Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочьВидео

12:45

"Делают все во взрослой комнате": Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни дочери

12:34

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

12:20

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

12:20

"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волосНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять