РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки лет

Президент Украины в новом интервью рассказал, что надо делать для достижения мира во всей Европе.

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Зеленский назвал условие безопасности для Украины и Европы / Коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, Офис президента

В Украине и Европе никогда не будет безопасно, если на нашей территории будет находиться российская армия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. Видео уже разлетелось в Сети.

Он убежден, что надо делать все, чтобы выбить оккупантов с украинской земли. Только в таком случае Украина сможет добиться настоящей безопасности для себя и всей Европы.

"Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хочем, чтобы она была сильной, на много дней и лет, на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить его на его территории", - сказал Зеленский. видео дня

Он добавил, что с Россией можно говорить только с сильной позиции, потому что слабость будет порождать новые страшные вызовы.

"Могли бы сказать: "Ну, окей, мы дадим вам НАТО, но не совсем НАТО, мы вас приглашаем, но не совсем пригласим, мы не боимся России, но мы немножечко боимся, что они будут отвечать и так далее". Если мы будем поддерживать такой диалог, не сильный, не убедительный, если мы будем продолжать таким образом, то у нас будут страшные вызовы от России", - добавил президент.

Переговоры с РФ - последние новости

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия. Хозяин Кремля хочет сохранить захваченные территории и хочет "серьезного разговора с гарантиями безопасности для Москвы".

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу о мирных переговорах с Украиной. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.

Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.

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