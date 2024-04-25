РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки лет

В Украине и Европе никогда не будет безопасно, если на нашей территории будет находиться российская армия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News. Видео уже разлетелось в Сети.
Он убежден, что надо делать все, чтобы выбить оккупантов с украинской земли. Только в таком случае Украина сможет добиться настоящей безопасности для себя и всей Европы.
"Если нам нужна настоящая безопасность, если мы действительно хочем, чтобы она была сильной, на много дней и лет, на десятки лет, чтобы безопасность существовала в будущем нашего региона, мы должны оттеснить его на его территории", - сказал Зеленский.видео дня
Он добавил, что с Россией можно говорить только с сильной позиции, потому что слабость будет порождать новые страшные вызовы.
"Могли бы сказать: "Ну, окей, мы дадим вам НАТО, но не совсем НАТО, мы вас приглашаем, но не совсем пригласим, мы не боимся России, но мы немножечко боимся, что они будут отвечать и так далее". Если мы будем поддерживать такой диалог, не сильный, не убедительный, если мы будем продолжать таким образом, то у нас будут страшные вызовы от России", - добавил президент.
Переговоры с РФ - последние новости
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин захотел мирных переговоров с Украиной и назвал свои условия. Хозяин Кремля хочет сохранить захваченные территории и хочет "серьезного разговора с гарантиями безопасности для Москвы".
Во Франции отреагировали на заявление Шойгу о мирных переговорах с Украиной. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией.
Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным. Украина готова к переговорам, но не с Россией, поскольку Путин их на самом деле не хочет, заявил Зеленский.
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