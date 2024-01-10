Когда Великий пост в 2024 году: что можно, а что нельзя есть до Пасхи

Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи. В этот период важно соблюдать некоторые правила.

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Когда Великий пост в 2024 году / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

С приближением Великого поста 2024 года многие верующие задаются вопросами о том, как соблюдать пост правильно и какие продукты можно или нельзя употреблять в этот период.

Когда начинается Великий пост в 2024 году?

В 2024 году Великий пост начинается за 48 дней до Пасхи. Пасха в 2024 году по новому календарю припадает на 5 мая у христиан восточного обряда (начало Великого поста в этом году приходится на 18 марта. Закончится пост 4 мая). Этот период посвящен духовному очищению, самопожертвованию и воздержанию.

Что нельзя делать в Великий пост 2024?

В период Великого поста священнослужители подчеркивают, что соблюдение поста включает в себя не только воздержание от определенных продуктов, но и соблюдение определенных поведенческих норм.

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Запрещаются любые виды развлечений и забав, а также употребление спиртных напитков. Важно помнить, что во время Великого поста строго запрещено венчаться, а при появлении дурных мыслей следует активно избавляться от них.

По мнению священнослужителей, не менее важно соблюдать правила в отношениях с окружающими. В постные дни следует избегать осуждения и обсуждения других людей, не распускать слухи, не проявлять эгоизм, не обвинять в неверии тех, кто по каким-то причинам не соблюдает пост – это, подчеркивают они, является личным делом каждого.

Кроме того, в пост следует воздерживаться от употребления бранных слов в речи и письме, а также избегать греховных мыслей. Однако важно отметить, что некоторые из этих запретов могут не распространяться на пожилых людей и детей, которые, возможно, не понимают причин такого изменения поведения в этот период.

Что нельзя есть в Великий пост 2024 ?

Одним из основных аспектов поста является воздержание от мяса и молочных продуктов. Верующим рекомендуется придерживаться вегетарианской или рыбной диеты.

В этот период верующим также рекомендуется воздерживаться от потребления яиц и продуктов, содержащих животный жир.

Что можно есть в Великий пост?

Рыба и морепродукты: Рыба является одним из традиционных продуктов, разрешенных в постные дни. Она обогащает рацион белком и полезными микроэлементами.

Рыба является одним из традиционных продуктов, разрешенных в постные дни. Она обогащает рацион белком и полезными микроэлементами. Овощи и фрукты: В пост можно употреблять овощи, фрукты, зелень, орехи и сухофрукты. Эти продукты помогут поддерживать здоровое питание и дополнительно насытят организм.

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