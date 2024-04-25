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Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

Яна Ставская
25 апреля 2024, 21:59
Россияне надеются помешать поставкам оружия на линию фронта.
Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина
Почему Россия обстреливает железную дорогу? Читайте на Главреде / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, скриншот видео

Российские оккупанты ударами по инфраструктуре Укрзализныци, вероятно, пытаются сорвать логистику перевозки западного оружия к фронту, высказался в комментарии РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман.

Аналитик связал сегодняшние атаки России на железнодорожную инфраструктуру с новым пакетом военной помощи США.

"И это не просто предположение. Несколько дней назад министр обороны РФ Сергей Шойгу сказал, что Украине должна поступить помощь, и они якобы знают пути, по которым эта помощь будет передвигаться. И даже знают склады, где мы собираемся помощь хранить. И обещал препятствовать, чтобы эта помощь не доехала до линии фронта. Поэтому это не случайность", - считает он.

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Впрочем, по мнению Гетьмана, у россиян нет актуальной информации о транспортировке вооружения.

"Если бы они знали, то уже давно атаковали бы. Они могут только предполагать. Поэтому уничтожение железной дороги, я думаю, это чтобы нас напугать, людей внутри страны, что они как-то остановят эту помощь, и чтобы рассказать внутри РФ, что вот у них очередная победа", - сказал Гетьман.

Кто такой Алексей Гетьман?

Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

Обстрелы Укрзализныци - взрывы сегодня, 25 апреля

Российские оккупанты в четверг, 25 апреля, ударили по объектам Укрзализныци в трех областях. В компании заявили об осуществлении Россией массированного удара. РФ атаковала железные пути в Харьковской, Черкасской и Донецкой областях.

В результате вражеского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников. Четверо работников получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы.

Как писал Главред, президент Владимир Зеленский поручил усилить дополнительными средствами ПВО и РЭБ объекты критической инфраструктуры, по которым враг беспощадно бьет всю весну. В сообщении Зеленского указывается, что речь идет не только о прикрытии энергообъектов, но и транспортных.

В четверг, 25 апреля, во время объявленной воздушной тревоги российские войска нанесли удар управляемым авиационным боеприпасом (КАБ) по Сумах. Оккупанты атаковали объект инфраструктуры.

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