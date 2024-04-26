Украина отводит с поля боя танки Abrams: в AP раскрыли угрозы на фронте

Распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным".

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ВСУ отводят с поля боя танки Abrams / коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Западное издание сообщило, что Украина сейчас отводит с линии фронта предоставленные США танки Abrams M1A1. Частично причина в том, что российские беспилотные летательные аппараты затрудняют их работу.

Украинские военные получили от США 31 танк Abrams в январе 2023 года. Они использовались для прорыва российских линий обороны. Но с тех пор поле боя существенно изменилось, в частности благодаря повсеместному использованию оккупантами разведывательных и ударных дронов. Это усложнило для Украины защиту танков, пишет Associated Press со ссылкой на два военных источника.

По данным AP, пять из 31 танка уже потеряны. Распространение беспилотников на поле боя означает, что "нет открытой территории, по которой можно просто проехать, не боясь быть замеченным", пояснил высокопоставленный чиновник из сферы обороны.

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Сейчас танки переместили с линии фронта. США будут работать с украинцами, чтобы изменить тактику, сказал вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов адмирал Кристофер Грейди, а также третий представитель американских военных, который на условиях анонимности подтвердил перемещение.

"Если вы думаете о том, как развивается борьба, массовая броня в среде с вездесущими беспилотными летательными системами может оказаться под угрозой. Мы будем работать с нашими украинскими партнерами и другими партнерами на местах, чтобы помочь им продумать, как можно это использовать в такой измененной среде, где все видно сразу", - заявил Грейди.

Танк M1 Abrams M1 Abrams - основной боевой танк США. Серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении армии и морской пехоты США, а также Вооруженных сил Египта, Австралии, Марокко и ряда ближневосточных государств. Назван в честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" сейчас является одним из самых тяжелых танков, его боевая масса превысила 62 т. За годы существования танк получил множество модернизаций. Он стал первым танком, оснащенным противотанковым снарядом с обедненным ураном, способным повредить любую другую бронетехнику иностранных армий. М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Предусмотрена газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подбитии танка. Вооружение М1 Abrams отличается от разных версий. В оригинальной версии использовалась 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов, а в модернизациях M1A1 и M1A2 используется 120 мм гладкоствольная танковая пушка M256.

Из дополнительного вооружения танк оснащается тремя пулеметами, экипаж также может хранить внутри башни винтовки типа M16 или карабины M4.

Напомним, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Испания намерена передать Украине 19 Leopard 2A4. Газета La Vanguardia утверждает, что это будут машины после ремонта. Мадрид надеется объявить о поставке танков этим летом.

Украина получит боеприпасы союзников России. Согласно полученным данным, Чехия уже получила 800 000 снарядов артиллерии от совершенно разных мировых поставщиков и определила еще 700 тысяч, которые сможет получить при условии дополнительного финансирования.

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