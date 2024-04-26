Украине не хватит для победы 60-миллиардной помощи США - Politico

Сейчас главной целью остается сокращение украинских потерь и перелом ситуации на поле боя.

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Украине может не хватить для победы помощи США / коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Украине может не хватить 60-миллиардной помощи от США, чтобы победить в войне против РФ. У России остается преимущество в живой силе и технике. Об этом заявляют должностные лица администрации Джо Байдена, сообщает Politico.

Сейчас основная цель - сделать все, чтобы снизить украинские потери и переломить ситуацию на поле боя.

"После этого цель - помочь Украине начать возвращать свою территорию. Будут ли они иметь то, что им нужно для победы? В конце концов, да. Но это не гарантия, что так и будет. Военные операции гораздо сложнее этого", - говорится в сообщении. видео дня

Демократы и республиканцы убеждены, что будущее Украины зависит от того, какое именно оружие передадут США.

"Важно, что это может уменьшить российский оптимизм в отношении долгосрочной игры и, таким образом, сделать Москву более склонной к компромиссу. Мы говорим о спектре более или менее благоприятных условий для эндшпиля. Это дает украинцам важное преимущество для улучшения этих условий", - отметил аналитик.

Тайные поставки ATACMS Украине - последние новости

Издание Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму. Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили на тот момент о крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов.

Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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