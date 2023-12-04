Китайский Новый год 2024: когда праздновать и чего ждать от Дракона в грядущем году

Главред рассказывает о традициях празднования китайского Нового года и об его символе.

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Когда будет Новый год в Китае/ Коллаж Главред, фото flickr (Dafne Cholet, Sippanont Samchai), freepik

Когда Китайский Новый год 2024 наступит, с ним придет не только смена календарной даты, но и волшебство символики, заложенной в традиционных обрядах и представлениях китайской культуры. Рассмотрим, что предвестит год Дракона 2024 и какие увлекательные особенности он привнесет в жизнь по восточному календарю.

Когда Китайский Новый год 2024

Первый день праздника в Китае наступает во время второго новолуния после зимнего солнцестояния, что обычно приходится на период между 21 января и 21 февраля по григорианскому календарю. Празднование этого события продолжается 15 дней.

Следовательно, следующий год по китайскому календарю начнется 10 февраля 2024 года, а празднование запланировано с 10 по 24 февраля. Второе новолуние после зимнего солнцестояния приходится на 10 февраля 2024 года и считается началом Нового года по восточному календарю. Важно отметить, что в Китае насчитывают не 2024 год, как мы отмечали совсем недавно, а 4721-й.

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Год по китайскому календарю завершится 28 января 2025 года.

Какой будет год по китайскому календарю

Китайский год 2024 года будет относиться к Дракону, одному из 12 зодиакальных животных в китайской астрологии. Помимо этого, каждый год также ассоциируется с одной из пяти стихий, и для 2024 года это будет стихия Дерева. Также стоит отметить, что в китайской традиции каждый год ассоциируется с определенным цветом, и в случае 2024 года основным цветом будет зеленый.

Как праздновать китайский Новый год

В период новогодних праздников китайцы традиционно посещают своих родственников и принимают гостей у себя дома. В уличной атмосфере китайских городов в это время царит живость, сопровождаемая народными гуляниями, танцами, маскарадами и фейерверками.

Каждая семья в Китае собирается на ужин воссоединения, в рамках которого проводят праздничные мероприятия, запускают фейерверки, устраивают шутихи и зажигают благовонные огни. В этом обряде китайцы видят символ привлечения радости, счастья, удачи и мира в свои дома.

Фейерверки для китайцев не просто развлечение, они также рассматриваются как средство отгонения злых духов и изгнания несчастья из своей жизни. Именно по этой причине распространена традиция устраивать массовые шествия с участием огромных львов и красочных драконов.

Характеристика символа 2024 года

Дракон в китайской культуре является символом императорской власти, что отражено в его изображениях, присутствующих на многих строениях и предметах повседневной жизни в Китае.

В прошлом обычным людям было строго запрещено "прикасаться" к божественному облику Дракона, под угрозой серьезного наказания. Однако как символ года, Дракон предстает не столь строгим. Верится, что под его покровительством наступают благоприятные периоды.

Год Дракона предвестит приятные перемены, встречи и решение многих проблем. 2024 год обещает быть исключительно положительным, особенно учитывая влияние его символического зеленого цвета. В восточной культуре зеленый ассоциируется со спокойствием, гибкостью и умением адаптироваться к обстоятельствам без ущерба для себя. Кроме того, зеленый цвет символизирует народ, что говорит о том, что Дракон проявит особую благосклонность к обычным жителям планеты.

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