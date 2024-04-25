Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлык

Считается, что главным аспектом для приготовления шашлыка является выбор мяса и маринада, однако не только это. Главред выяснил, как выбрать дрова для шашлыка.

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На каких дровах категорически нельзя делать шашлык - как выбрать дрова / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Период шашлыков в Украине обычно приходится на весенне-летний сезон, когда погода становится теплее и становятся возможны открытые костры для готовки. Обычно это от середины мая до сентября. Шашлык - это традиционное мясное блюдо, которое готовится на костре или гриле. Однако, к сожалению, люди очень много уделяют именно выбору мяса, маринада и очень мало уделяют топливу, на котором это мясо будут готовить. О том, как выбрать дрова для шашлыка рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" химик Глеб Репич.

Как выбирать дрова для шашлыка

По его словам, дрова - это самое универсальное топливо, которое нужно выбирать по двум критериям:

дрова должны давать много жара;

давать минимум неприятного запаха, копоти, чтобы не портить вкус нашего шашлыка.

Дрова из каких твердых пород деревьев подойдут для шашлыка

Химик отмечает, что прежде всего - это дрова дуба или буковые.

"Такие дрова дают много жара и дают минимум неприятного запаха. Также хорошо подходит береза, липа и другие твердые лиственные породы", - указывает он.

Дрова из каких фруктовых деревьев подойдут для шашлыка

Преимущество фруктовых дерева, таких как яблоня или вишня в том, что дрова из них дают хороший жар и придают шашлыку неповторимый аромат.

"Это их особая фишка. Хотя здесь можно заметить, что далеко не всем людям этот аромат нравится. Это дело вкуса. Но это тоже хороший вариант", - добавляет Глеб Репич.

На каких дровах не стоит жарить шашлык

Кроме того, он назвал дрова, которые вообще не стоит использовать для приготовления шашлыка. Речь идет о дровах из хвойных пород деревьев.

"Почему? Потому что в сосне содержится много смолы. И при сгорании эта смола образует много копоти и неприятного запаха. То есть, ваш шашлык будет иметь неприятный вкус и будет покрыт копотью. Я думаю, что это такое впечатление, будто он приготовлен на автомобильных скатах", - отмечает эксперт.

На что следует обратить внимание при выборе дров

Химик отмечает, что при выборе дров следует обратить внимание на 3 следующих момента.

Какой должен быть размер дров для шашлыка

По его словам, дрова должны быть большие, потому что размер имеет значение.

"Оптимальный размер - это 10-15 см в диаметре. Это идеальный размер дров по размеру. Почему? Потому что большие дрова дают много жара. Много жара мы сможем приготовить больше мяса. Это идеальное полено. А вот маленькие дрова - это разжигатель. Они очень тонкие, им легко разжечь много, но жарить на них не получится", - делает вывод Глеб Репич.

Должна ли быть кора на дровах для шашлыка

Отмечается, что дрова для шашлыка должны быть без коры.

"Кора быстро сгорает и образует много пепла. Пепел разносится ветром, попадает на наш шашлык. Вот, например, я могу съесть шашлыки с пеплом, но некоторым людям это не нравится. Поэтому лучше выбирать дрова без коры", - акцентирует он.

Можно ли на шашлык брать трухлявые и гнилые дрова

Химик Глеб Репич указывает на то, что такие дрова сгорают, дают много дыма и дают минимум жара.

"Как проверить? Нормальные дрова - они твердые, а трухлявые или гнилые можно легко расщепить ногтями. Такие дрова не берем. Кроме того, дрова должны быть сухие. Как отличить? Смотрим на срез дерева. В сухом дереве будут присутствовать трещины", - добавляет он.

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Чем можно заменить дрова для шашлыка

По мнению эксперта, альтернативой для дров является древесный уголь.

"Для его изготовления дрова измельчают до нужного размера, закладывают специальную печь, а там без доступа воздуха нагревают. Древесина, то есть целлюлоза, из которой состоит древесина, разлагается, летучие продукты разложения вылетают и остается пористое вещество", - говорит Глеб Репич.

Чем древесный уголь лучше дров

Преимущество древесного угля над дровами в том, что это и есть тот жар, на котором готовится шашлык.

То есть не надо ждать, пока перегорит много дров. Можно сразу насыпать, поджигать и готовить. Это если мы быстро хотим приготовить шашлык.

Как выбрать древесный уголь

При выборе древесного угля прежде всего, следует обратить внимание на его размер, отмечает Глеб Репич.

"Размер надо выбрать, чтобы он был с кулак. Маленький уголь - он не экономичен, он быстро сгорает, вы на нем не сможете приготовить много мяса", - резюмирует химик.

Кто такой Глеб Репич Репич Глеб - украинский биохимик, кандидат химических наук. Финалист премии Global Teacher Prize Ukraine. Занимается популяризацией науки через собственные социальные сети.

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