УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

Сергей Кущ
25 апреля 2024, 13:13
Мы подробно расскажем, где в Киеве можно посвятить паску по районах, чтобы не искать церковь в последний момент.
Где освятить паску в Киеве
Где освятить паску в Киеве / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пасха 2024 будет отмечаться 5 мая и каждый год жители столицы задаются вопросом: где в Киеве можно святить паску?

Мы подробно расскажем, где в Киеве можно посвятить паску по районах, чтобы не искать церковь в последний момент.

Где святить паску в Голосеевском районе

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")

видео дня

Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-я)

Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)

Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронька, 1)

Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)

Где святить паску в Печерском районе

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)

Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в )

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)

Где святить паску в Святошинском районе

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)

Церковь Святой Троицы ВТО (улица Рабочая, возле дома №115)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (улица Симиренко, 12)

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Где святить паску в Подольском районе

Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5-а)

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)

Приход Великомученика Юрия Победоносца ВТО (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)

Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)

Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)

Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2)

Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-я)

Где святить паску в Деснянском районе

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)

Церковь Всех Святых ВЦУ (проспект Червоной Калины, 4)

Где святить паску в Дарницком районе

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы - Позняки (проспект Григоренко, 28-г)

Храм Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-я)

Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)

Где освятить паску в Соломенском районе

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (улица Каменщиков, 13-15)

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)

Где святить паску в Шевченковском районе

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)

Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (улица Нагорная, 1)

Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)

Где освятить паску в Оболонском районе

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)

Где святить паску в Днепровсом районе

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ВТО (улица Черных Запорожцев, 26)

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Киева паска интересные новости Пасха 2024
Реклама

Главное за день

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

14:28 Мир
РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

13:07 Украина
Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

12:34 Украина
Все главные новости

Популярное

Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесу 24519

Штраф до 20 тысяч евро: почему в Германии нельзя собирать грибы в лесу

На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет 11667

На 3 знака зодиака обрушится финансовое счастье к концу апреля: кому повезет

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии 4524

Российского актера срочно госпитализировали с женой в тяжелом состоянии

Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая 3989

Россияне атакуют со всех сторон: в ВСУ признались, захватит ли РФ Часов Яр до 9 мая

Последние новости

14:30

Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результат

14:28

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

13:45

Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

13:31

Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

13:13

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
13:07

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

12:59

Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочьВидео

12:45

"Делают все во взрослой комнате": Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни дочери

12:34

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

Реклама
12:20

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

12:20

"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

11:45

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

11:37

"Китай выбрал сторону в войне РФ против Украины": в США сделали важное заявление

11:33

Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУВидео

11:28

С днем рождения - душевные поздравления и красивые картинки

11:27

Новая выплата украинским военным: кто имеет право поолучать 190 тысяч грн

11:27

"Ищите мира": Папа Римский призвал Украину к переговорам с РФ

10:59

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

10:58

Китайский гороскоп на завтра 26 апреля: Собаки - остерегайтесь кофе, Крысам - лучший момент в жизни

10:48

Помощь США для Украины: в Белом доме рассказали, на сколько ее хватит

Реклама
10:38

Россия заполняет склады оружием: Писториус предостерег Путина

10:36

Дочь Делона показала, как тяжелые болезни изменили его до неузнаваемости

10:23

Гороскоп на май для Украины: астролог назвала 3 города, которые ждет судьбоносное событиеВидео

10:04

ВСУ захватили позиции РФ и продвинулись на левом берегу Днепра: детали от ISW

10:01

Кинули в черный список: россияне затравили путинистку Валерию - причина

09:56

Мобилизация в Украине: какие документы нужно нести в военкомат

09:40

Похожи на Patriot 40-летней давности: Свитан оценил, насколько опасны российские ЗРК С-500

09:37

Переговоры о прекращении боевых действий могут быть результативнымимнение

09:29

Гороскоп на завтра 26 апреля: Близнецам - встреча с другом, Рыбы - все будет работать против вас

09:02

Удар по инфраструктуре, есть пострадавшие: РФ обстреляла Херсонщину и ЧеркасчинуФото

08:52

В США скептически оценивают шансы Украины на победу – Politico

08:35

Церковный праздник 26 апреля: что запрещено делать в день святого мученика Василия

08:26

Нужно ли проходить повторно комиссию "ограниченно пригодным": объяснение юриста

07:31

В ISW назвали вторую пораженную ВСУ цель ракетами ATACMS из тайных поставок США

07:10

Оптическая иллюзия для самых сообразительных: надо найти букву S за 6 секунд

06:47

Учатся воздушному бою: пилоты ВСУ проходят подготовку к полетам на F-16 во Франции

06:10

На каком направлении сконцентрировались войска РФмнение

05:34

Как сохранить морковь свежей на неделю дольше: хитрый лайфхак от кулинара

04:30

Май станет для Украины очень "горячим": эксперт дал серьезный прогноз

04:05

Добрый знак от короля: Чарльз III даровал Кейт Миддлтон новый королевский титул

Реклама
03:34

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

03:00

Предательница Регина Тодоренко испугала фанатов своим растрепанным видом

02:30

3 простейших способа, как отпугнуть голубей: методы, которые сработают безотказно

02:00

"Я там, где эффективен": солист группы "Скай" объяснил, почему не идет в ВСУ

01:37

Нужно найти метлу среди беспорядка за 15 секунд: умопомрачительная головоломка

01:00

Салливан признал, что Украина потеряла Авдеевку из-за задержки помощи США

00:47

Популярная украинская актриса хочет пойти в ВСУ

00:04

Евровидение-2024: Украина удержалась в абсолютных лидерах рейтингов букмекеров

24 апреля, среда
23:41

"Многие поляки возмущаются": Польша готова помочь Украине вернуть мужчин

23:35

Бывшая Потапа рассказала о своей личной жизни и отношениях

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЦерковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024
Новости Украины
Новости КиеваКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять