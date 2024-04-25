Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

Мы подробно расскажем, где в Киеве можно посвятить паску по районах, чтобы не искать церковь в последний момент.

https://glavred.info/life/gde-osvyatit-pasku-v-kieve-tochnye-adresa-cerkov-po-rayonah-10560479.html Ссылка скопирована

Где освятить паску в Киеве / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Пасха 2024 будет отмечаться 5 мая и каждый год жители столицы задаются вопросом: где в Киеве можно святить паску?

Мы подробно расскажем, где в Киеве можно посвятить паску по районах, чтобы не искать церковь в последний момент.

Где святить паску в Голосеевском районе

Храм святых мучеников Бориса и Глеба (улица Василия Касияна, 2а/1; станция метро "Ипподром")

видео дня

Спасо-Преображенский собор (улица Самойла Кошки, 3-я)

Храм Вознесения Господня (территория Байкового кладбища, улица Байковая, 6)

Церкви ПЦУ на территории музея Пирогово: Церковь святого Архистратига Михаила, Церковь святой мученицы Параскевы-Пятницы и Церковь святителя и чудотворца Николая Мирликийского (улица Академика Тронька, 1)

Храм Святого Николая ПЦУ (улица Новопироговская, 25-а)

Где святить паску в Печерском районе

Михайловская церковь при Александровской больнице (ул. Шелковичная, 39/1)

Свято-Михайловская церковь на территории Выдубицкого монастыря (улица Выдубицкая, 41-в )

Церковь Пророка Даниила (территория Выдубицкого монастыря, улица Выдубицкая, 40)

Храм Святого прп. Серафима Саровского чудотворца (бульвар Леси Украинки, 25)

Храм Покрова Пресвятой Богородицы на территории военного госпиталя (переулок Лабораторный)

Где святить паску в Святошинском районе

Храм-часовня святого Николая Святоши (бульвар Академика Вернадского, 85)

Приход "Введение во храм Пресвятой Богородицы" ( бульвар Ромена Роллана, 10-а)

Церковь Святой Троицы ВТО (улица Рабочая, возле дома №115)

Храм Рождества Пресвятой Богородицы (улица Якуба Коласа, 27-а)

Храм Животворящего Источника/Казанской иконы Божией Матери (улица Симиренко, 12)

Храм Святого Духа (улица Генерала Наумова, 68)

Где святить паску в Подольском районе

Православная Церковь Украины-ПЦУ Храм Св. Николая Притиска (ул.Хорива, 5-а)

Церковь Первоверховных Апостолов Петра и Павла (ул. Стеценко, 14)

Приход Великомученика Юрия Победоносца ВТО (бульвар Кольцова, 15, к. 356)

Церковь Покрова Богородицы ПЦУ (улица Светлицкого, 30/20-а)

Свято-Покровская Подольская Церковь (улица Покровская, 7)

Церковь Успения Богородицы Пирогощи (Контрактовая площадь, 1)

Церковь Николая Набережного (улица Григория Сковороды, 12/8)

Церковь Рождества Богородицы на Почтовой площади (Почтовая площадь,2)

Храм Святителя Николая на Татарке (улица Нагорная, 1)

Церковь Святого Духа в Киево-Могилянской Академии (улица Григория Сковороды, 2)

Храм Святителя Чудотворца Николая на воде (улица Набережно-Крещатицкая, 8-я)

Где святить паску в Деснянском районе

Церковь Святого Иоанна Предтечи (ул. Александры Экстер, 7)

Церковь Всех Святых ВЦУ (проспект Червоной Калины, 4)

Где святить паску в Дарницком районе

Храм святых апостолов Петра и Павла Православной Церкви Украины (проспект Николая Бажана, 1)

РГ Прихода Рождества Пресвятой Богородицы - Позняки (проспект Григоренко, 28-г)

Храм Почаевской иконы божьей матери ПЦУ (улица Бориспольская 30-я)

Храм Святого Николая (напротив "АТБ" по улице Евгения Харченко, 39)

Где освятить паску в Соломенском районе

Церковь Рождества Пресвятой Богородицы ВТО (улица Каменщиков, 13-15)

Храм Покрова Богородицы на Соломенке (улица Патриарха Мстислава Скрипника, 20/1)

Приход Святого Иоанна Крестителя (улица Гарматная, 37)

Где святить паску в Шевченковском районе

Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор города Киева (бульвар Тараса Шевченко, 20)

Свято-Николаевский храм на Татарке ВТО (улица Нагорная, 1)

Михайловский Златоверхий монастырь ( у лица Трехсвятительская, 8)

Где освятить паску в Оболонском районе

Церковь Иконы Пресвятой Богородицы "Неопалимая Купина" ПЦУ (улица Героев полка "Азов", 6-а)

Где святить паску в Днепровсом районе

Больничный храм Святителя Николая Чудотворца ВТО (улица Черных Запорожцев, 26)

Часовня Тихвинской иконы Божией Матери ВЦУ (Дарницкий бульвар, 11-а)

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред