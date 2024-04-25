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Гороскоп на май для Украины: астролог назвала 3 города, которые ждет судьбоносное событие

Мария Тупик
25 апреля 2024, 10:23обновлено 25 апреля, 11:18
Что ждет Украину в мае. Гороскоп для городов Украины от астролога Яны Рубан.
Война в Украине прогноз на май
Война в Украине прогноз на май / Коллаж Главред, фото Генштаб ВСУ

Астрологический прогноз на май для городов Украины рассказала астролог Яна Рубан.

Май 2024 для Украины будет нелегким. Как рассказала астролог Яна Рубан, война в Украине не закончится.

Основная энергия для Украины на май

"Для нашей страны в мае будет энергия обновления. Все что касается народа, людей будет определенное похолодание. Выпадает карта Две сестры. Россия в мае месяце готовится к наступлению и где-то она может продвигаться. Начнутся разговоры о мире. Но, это будут только разговоры", - говорит астролог.

По ее прогнозу, энергия Марса "Бога Войны" в марте будет активизирована.

Кто такая Яна Тимощук (Рубан)

Яна Тимощук (Эзотеричка) - эзотерик, ведический астропсихолог, таролог, футуролог Автор уникальной методики прогнозирования, говорится на Youtube-канале астролога.

"Можем не увидеть ярких продвижений ВСУ. В последнем месяце весны будет еще недостаточно помощь, чтобы продвигаться вперед. Может быть заморозка войны", - говорит астролог.

Гороскоп по городам на май в Украине

Киев

"Проблемы могут быть с водой. В столицу будут приезжать много людей, будут подписываться важные документы, о которых можем и не знать", - отметила астролог.

Днепр и Никополь

"Днепр ждут тяжелые удары в мае. Идет большая борьба. Город находится в ожесточенной борьбе. Никополь. Город какое-то время бомбить не будут. РФ будет переключаться на другие регионы", - говорит Яна Рубан.

Харьков

"Энергия смерти идет. Но за Харьковом стоит мировое правительство. В город будут вкладываться большие деньги мировых правителей. Полностью город не уничтожат, но будет тяжело", - сказала астролог.

Сумы

"Будут три тяжелых удара, особенно в приграничных районах", - говорится в прогнозе.

Запорожье

"Идет энергия потерь, будут продолжать кошмарить город", - отмечает специалист.

Чернигов

"Проблема с защитой неба. Будет что-то тяжелое".

Житомир

"Выпадает карта "Башни" на ближайшие 3 месяца. Может случиться что-то неприятное".

Одесса

"Город будут бомбить постоянно. К сожалению, ситуация не изменится", - заявила она.

Львов

В городе могут быть какие-то потери. Вообще карты показали на западные регионы, что там, в какой-то период будет тяжелее чем на Востоке Украины", - говорит астролог.

Что ждет Россию в мае - гороскоп

"РФ в мае ждут очень тяжелые удары. Прилеты могут очень серьезно повлиять на логистику. Это могут быть мосты. Будет много потерь у них. Со стороны РФ войну никто не хочет заканчивать", - говорит астролог.

Смотрите видео прогноз астролога Ангелины Вакулиной:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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