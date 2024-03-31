Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, когда произойдет затишье на фронте и ждать ли окончания войны в Украине в этом году.

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Когда закончится война в Украине и самые опасные города назвала астролог Ангелина Вакулина / Главред

Россия продолжает терроризировать Украину ракетами. Только за март РФ осуществила множество ракетно-дроновых ударов по нашей стране. Весна в Украине будет крайне тяжелой. Об этом предупреждали украинские чиновники и говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Главреду астролог и таролог Ангелина Вакулина рассказала, каким будет апрель в Украине, чего хочет добиться Россия ракетными атаками, какие города Украины в опасности в ближайшее время и каких потрясений ждать РФ в этом году.

За последние дни марта страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 100 ракет и столько же дронов. Началась атака на объекты инфраструктуры. Все ожидали, что по критической инфраструктуре удары будут зимой, но РФ выбрала другую тактику. Чего ждать дальше?

Террор не зависит от времени года. Их цель - держать людей максимально в страхе, а не оставить людей без тепла. К сожалению, инфраструктура остается целью всегда. Просто когда-то это максимальная цель (инфраструктура), а когда-то менее. Весна будет очень сложной по сравнению с началом 2024 года. Весна еще не закончилась, и апрель будет достаточно сложным для всей страны и для объектов инфраструктуры.

Если говорить про объекты инфраструктуры, то тут можно говорить про свет, связь, интернет. Ненадолго, но некоторые населенные пункты будут обесточены. Люди будут сидеть без света, связи и интернета.

Относительно того, что готовит нам апрель? Это может быть ГЭС. Они уже недавно повредили ГЭС, и Россия вернется к этой цели. Это может быть не та ГЭС, по которой попали, но я вижу, что может проиграться трагедия с водой.

Президент Украины Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции заявил, что апрель-май для Украины будут тяжелыми. Что президент имел в виду?

Параллельно обстрелам усложняется ситуация на фронте. Мы знаем, что потерпают приграничные населенные пункты - это Сумская область. К сожалению, такая ситуация будет еще в одном направлении. Оттуда будут тоже эвакуировать людей.

Какая это будет область?

Я вижу, что это будет Херсонская область. Будут ставить условие для принудительной эвакуации, чтобы спасти людей. Людей принудят выезжать.

Как в целом пройдет весна для Украины?

Весна - это очень тяжелый момент. Не могу сказать за май, но апрель будет крайне тяжелым. И в плане обстрелов, и в плане инфраструктуры, и в плане некоторых приграничных районов, и в продвижении оккупантов на нашей территории.

Какие города Украины в опасности будут этой весной?

К сожалению, абсолютно безопасного места в Украине сейчас нет. Если раньше более-менее безопасным местом был Запад Украины, то весной прогноз совсем неутешительный. То, что мы видим и что произошло на днях во Львовской области (внезапные ракетные "прилеты"), - это не все, не все неожиданности, которые предстоит пережить Западу Украины.

Ивано-Франковск, Тернополь, Львов… может быть внезапный "прилет" туда, куда еще не "прилетало". Может быть Ужгород или Черновцы - там, где было "затишье" по сравнению с другими городами.

Киев и область - это цель. Тут высокая опасность для столицы.

Харьков, Сумы и области - очень тяжелое направление. Ситуация будет только усугубляться для жителей этих регионов.

Днепр и Запорожье будут обстреливать очень сильно.

Черкассы и Черкасская область - повышенная опасность этой весной.

Полтава и Полтавская область, Николаев и область - где находятся промышленные объекты - будут целью.

С 5 апреля по 15 апреля будут "палить" сильно. Они будут устраивать нам испытания.

Оккупанты могут бить по детским учреждениями. Трагедия с детьми может проиграться. Не ходите и максимально избегайте торговых центров, развлекательных мероприятий.

Смотрите видео интервью с астрологом Ангелиной Вакулиной:

Какая ситуация на поле боя сейчас, особенно после выборов Путина и заявлений Кремля - что про "СВО" уже говорить не стоит, нужно говорить о войне. После таких заявлений говорить о завершении войны нельзя?

Говорить о завершении войны нельзя. Сейчас вообще нельзя говорить о том, что что-то идет к завершению. Восток остается самым тяжелым направлением войны. Уточню: Восток и левый берег Херсона, там будут максимально долго идти военные действия.

Относительно выборов, о падении режима Путина - никто не ожидал и не могло быть и речи в текущем году. Война уже идет для нашей страны, и то, как они это называют, не влияет на их действия. Верить заявлениям РФ не стоит. Все боятся повторного наступления, но я не вижу такого наступления, как было 24 февраля 2022 года. Есть момент, что они продвинутся немного дальше со стороны Востока. Этот момент есть, но это не масштабно. Говорить о том, что они пойдут на Центр Украины, на Сумы, где есть сильные обстрелы, не можем. На ближайшие полгода я этого не вижу.

Чего оккупанты хотят добиться в Сумской области, где уже началась принудительная эвакуация населения, если армия Путина не собирается наступать?

Они могут продвинуться на Сумском направлении именно в обстрелах. Поскольку населенные пункты эвакуируются, они могут немного продвинуться для того, чтобы обстреливать чуть дальше. Они держат людей в страхе: куда дотягиваются - там и вредят.

Я не могу не спросить о стрельбе в Москве в "Крокус Сити Холл". В интервью нашему сайту Главред в декабре 2023 года вы говорили, что мы увидим и смерти в РФ, и катастрофическую ситуацию там. Чего ожидать россиянам?

Я могу утверждать абсолютно точно, что это только начало всех волнений, которые ожидают эту страну. Я это говорю не с ноткой злорадства и возмездия, но это повторяющийся аспект. Мы уже видели после их выборов теракты. То, что заявил Путин про "окно" в Украину для террористов, - это какая-то фантастика. Теракты происходят по всему миру, и "вешать" эту ситуацию на Украину просто неграмотно - хотя бы потому, что ситуация циклична. Это не первый раз страдают люди. Россияне наблюдали эти теракты, и люди думающие делают выводы.

Ждать ли Украине помощи от США, о которой все так долго и мучительно говорят?

Никто не оборвет помощь Запада. Никто не бросит Украину и людей. Возможно, это не будет в таких объемах, но никто нас не бросит. Я вижу, что едет техника и идут люди, которые нас поддерживают и защищают нашу страну.

Можно ли говорить о том, о чем недавно заявил Эммануэль Макрон, - про войска Франции, которые могут базироваться в Одессе?

Конечно, это будет. Для нас это безусловный плюс. У граждан той страны (России - ред.) это вызовет волнения. Я думаю, что к концу весны - к началу лета уже будут отправлены к нам войска.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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Как изменит ситуацию на поле боя расположение иностранных войск?

Это даст нам спокойное лето. Скажу так: по сравнению с весной лето будет спокойным. Мы не говорим про тишину на поле боя, но можно говорить про население.

Кроме того, это даст возможность ротации для тех ребят, которые давно не были дома. Это даст новые силы для противостояния. Можно сказать, что летом люди будут спать спокойно, чего нельзя сказать про осень.

А чего ожидать осенью?

Осенью будут повторяющиеся аспекты весны. Осенью, к сожалению, будет очень много переломных моментов на крупных направлениях и населенных пунктах. Мы можем говорить о Востоке, левом берегу Херсона, что будет решаться ситуация с войной глобальнее.

Можно говорить о завершении войны?

Можно будет говорить о возвращении крупных оккупированных территорий и о том, что, к сожалению, это будет неспокойно для мирных жителей. Весна - это показатель осени, примерный сценарий.

Вы сказали, что лето будет более-менее спокойным. Каких событий нам ожидать?

Будет возвращение небольших населенных пунктов. Можем говорить о возвращении пленных. Могут вернуть тех, кого уже не ждали. Может проиграться ситуация с тем, что заявят о возвращении, но не вернут.

Вы сказали, что осенью будут возвращаться большие населенные пункты из-под оккупации, когда можно будет ожидать завершения войны?

Я не вижу мирных переговоров с данной властью обеих стран. Текущий год мы не рассматриваем. Я не вижу вообще никаких переговоров. 2024 год не может быть победным. Мы не можем говорить о том, что будет подписан договор и война на нашей территории закончится.

Путин "переизбирался" на новый срок, будет ли это его последний срок президента страны-агрессора?

Сложно сказать, есть ли срок годности у этого человека. Есть вариант, что будет уход его, но он будет вынужденный. Для нас возможна договоренность с новой властью. Но это будет решение РФ о том, что они должны уже вернуть нам наши территории, и это они попросят нас о мирных переговорах.

Власть той страны склонна называть вещи не своими именами. То что они сейчас предлагают - это не переговоры. Нас принуждают к диктатуре. Мирные переговоры - это о том, чтобы вывести войска, перестать стрелять. То, что они сейчас говорят, что готовы к переговорам… мы видим каждый день в нашей стране, к чему они готовы.

Готов ли Путин к мобилизации в РФ набрать 500 тысяч человек для "мясных штурмов" в Украине?

Я очень сомневаюсь, что к мобилизации будут задействованы такие крупные города как Москва и Питер, очень сомневаюсь. Это больше затронет маленькие города. Но люди будут просыпаться и выходить. То, о чем мы просили в начале полномасштабной войны, будет происходить сейчас. На фоне митингов и шума этот закон будет откладываться. Но то, о чем говорят многие, что они сделают мобилизацию и будет повторное наступление, - я такого развития событий не вижу.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.



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