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Как отмыть белые шнурки для кроссовок: три эффективных способа

Анна Косик
14 апреля 2025, 16:33
109
Что делать, если шнурки грязные знают не все и часто выбрасывают их в мусорку, хотя их легко отмыть.
Кроссовки, шнурки
Как отмыть белые шнурки домашними средствами / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какими способами легче всего отмыть шнурки
  • Что помогает очистить шнурки от грязи

Свежий вид кроссовок часто зависит от чистоты шнурков. Если то, как сделать белые кроссовки снова белыми знает большинство, то со шнурками часто все не так просто.

Главред узнал, как избежать частых покупок новых шнурков. Как советует всемирно известная компания Nike, стоит попробовать один из трех простых способов очистки шнурков с помощью обычных средств, которые есть дома.

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Самый простой способ очистки шнурков - это стирка в стиральной машинке. Главное понимать, как лучше править шнурки, чтобы не повредить их. Для этого нужно использовать обычные средства, но при этом использовать специальный мешок для деликатного белья.

Перед забрасыванием в стиральную машинку шнурки нужно очистить от грязи с помощью старой зубной щетки, затем обработать пятна средствами для их выведения и забросить в мешочек.

После стирки важно дать шнуркам высохнуть на воздухе, чтобы они сохранили форму, а наконечники не были повреждены.

Другой идеальный метод для быстрой очистки шнурков - это обычное средство для мытья посуды. Миску или раковину нужно наполнить теплой водой, добавить туда моющее средство до образования пены. Далее шнурки необходимо погрузить в воду на 15-20 минут, после чего достаточно будет их потереть щеткой, сполоснуть и просушить.

Если на шнурках есть застарелые пятна, можно воспользоваться стиральным порошком или отбеливателем. Три столовые ложки средства надо развести в 4 литрах теплой воды. В этой жидкости шнурки нужно замачивать в течение 5 минут, после чего промыть чистой водой и высушить.

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Что известно о Nike?

Nike, Inc. (МФА: [ˈnaɪki]) - транснациональная американская компания, производитель спортивных товаров. Штаб-квартира компании находится в западном пригороде Портленда Бивертоне, Орегон.

Nike - один из крупнейших производителей спортивных товаров в мире. Продукция выпускается под марками "Nike", "Air Jordan", "Total 90", "Nike Golf", "Team Starter" и др. Также "Nike" контролирует компании, которые выпускают товары под брендами "Bauer", "Cole Haan", "Converse", и "Hurley International", пишет Википедия.

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