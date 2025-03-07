Знают не все: как качественно постирать обувь в стиралке и не испортить ее

Не каждый тип обуви подходит для стирки в стиральной машине.

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Как правильно стирать обувь в машинке / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

Какая оптимальная температура для стирки обуви

Как подготовить обувь к стирке в машинке

Стирать обувь в машинке - обычная практика в 21 веке. Ведь это экономит время и качественно удаляет грязь с ботинок. Однако мало кто придерживается рекомендаций правильной стирки. Часто в результате обувь расклеивается или повреждается. Главред выяснил, как эффективно постирать обувь в стиралке и не испортить ее.

Как узнать, можно ли стирать обувь в машинке

Чтобы убедиться, что вашу обувь можно стирать в стиральной машине, всегда проверяйте наличие этикетки внутри ботинок или читайте инструкцию от производителя. Обычно вы можете найти ее, осуществив поиск по определенному бренду и стилю в Интернете, передает Martha Stewart.

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Кроме того, стоит избегать машинной стирки пористых материалов, таких как кожа и замша - хотя небольшая кожаная отделка обычно не является проблемой.

Как правильно стирать ботинки в машинке

После того, как вы убедились, что обувь можно стирать в стиральной машине, следует придерживаться следующих инструкций.

1. Снимите шнурки и стельки.

"Шнурки могут запутаться, а стельки часто бывают из деликатного материала", - рекомендует эксперт по бытовой технике Ли Гилберт.

2. Удалите явные загрязнения щеткой.

Влажной тряпкой или сухой нейлоновой щеткой вытрите грязь или песчинки.

"Я видел очень много стиралок, забитых мусором из-за того, что слишком загрязненные кроссовки клали в стиральную машину", - предупреждает Гилберт.

3. Подготовьте обувь к стирке.

Положите ботинки и шнурки в сетчатый мешок для стирки или в старую наволочку и надежно закройте. Поместите мешок в стиральную машину вместе с парой старых полотенец.

4. Запустите цикл стирки.

Если у вас есть особенно грязная пара обуви, вы можете добавить раствор воды и отбеливателя 1:1.

"Подождите, пока стиральная машина заполнится, и залейте воду через дозатор моющего средства", - рекомендует эксперт.

В противном случае, добавьте стиральное средство и запустите программу для деликатной стирки с холодной водой.

5. Отжим.

Важной деталью является отжим, который не должен превышать 800 оборотов. Лучше всего установить 600.

6. Сушите на свежем воздухе.

Высокая температура сушилки может повредить обувь.

Попробуйте заполнить каждую пару обуви бумажными полотенцами и оставить их в теплом, хорошо проветриваемом помещении, подальше от прямого солнечного света.

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