Прошедшие Керченский пролив корабли ВМС Украины останутся в Азовском море с особой миссией

Корабли ВМС Украины намерены противостоять России в Азовском море / Фото: Укринформ

Корабли Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец", которые прошли через Керченский пролив в Азовское море в сопровождении пограничников ФСБ, останутся в акватории с целью противостояния провокационным действиям Российской Федерации.

"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины на использование Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - цитирует Укринформ заявление командира морского командования ВМС Украины, капитана 1-го ранга Максима Кириакиди.

По его словам, судна в Азовском море также будут обеспечивать защиту портов и экономических интересов государства.

"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут Военно-морские силы. Они надеются, что это будет сдерживать русских от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не будут терять работу, а государство не будет терять деньги из-за провокационных действий Российской Федерации", – сообщил Кириакиди.

Отмечается, что поисково-спасательное судно "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.

Кириакиди заметил, что задачей команды корабля будет управление катерами в море и координация сил. Также судно будет выполнять "задачи по защите независимости государства".

Напомним, ранее Порошенко заявил, что поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины перебазировались из Одессы в Азовское море в рамках создания новой военно-морской базы флота Украины в этой акватории.