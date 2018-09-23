Порошенко объяснил, зачем отправил в Азовское море украинские корабли / GettyImages

Поисково-спасательный корабль "Донбасс" и буксир "Корец" Военно-морских сил ВС Украины перебазировались из Одессы в Азовское море в рамках создания новой военно-морской базы флота Украины в этой акватории.

Об этом президент Украины Петр Порошенко написал у себя в Twitter.

"Приветствую наши военные корабли — поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" — с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью новой военно-морской базы украинского флота на Азове", — сообщил Порошенко.

Он также поблагодарил экипажи кораблей за "безупречно выполненный приказ".

Вітаю наші військові кораблі - пошуково-рятувальне судно A500 "Донбас" та морський буксир A830 "Корець" - з виходом в Азовське море.



Ці судна стануть частиною новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азові.



Дякую екіпажам суден за бездоганно виконаний наказ! pic.twitter.com/81x2Urt8or — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 сентября 2018 г.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону". Депутат так называемого Госсовета аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал появление у берегов полуострова украинских кораблей провокацией.