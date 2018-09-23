"Власти" Крыма отреагировали на вхождение кораблей ВСУ в "экономическую зону России"

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Депутат так называемого Госсовета аннексированного Крыма Владислав Ганжара назвал провокацией появление у берегов полуострова корабля "Донбасс" и буксира "Корец" ВМС Украины.

"Сама ситуация достаточно комичная и лишний раз показывает боеготовность украинской армии, поскольку военный корабль идет сразу с буксиром. То есть те, кто его туда направили, понимают, что он может просто заглохнуть и встать где-нибудь посреди моря. И на этом военный марш-бросок украинского флота закончится", - цитирует Ганжару RT.

Он отметил, что рассматривать такие действия можно только как "откровенную провокацию".

"Украина, с одной стороны, прощупывает почву относительно реакции России. С другой стороны, любые действия нашей страны с точки зрения исключительно вопросов безопасности российского государства, возможно, будут трактоваться как нападение на украинский Военно-морской флот. Мне кажется, главная их цель - спровоцировать Россию. Но, думаю, ситуация находится под полным контролем. Эти корабли сопровождаются пограничной службой нашей страны", - заявил он.

Ранее в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму заявили, что корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону".