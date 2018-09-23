Корабли ВМС Украины подошли к берегам Крыма

Корабль "Донбасс" и буксир "Корец" находятся у берегов полуострова.
Корабли Военно-морских сил ВСУ Украины вошли в "российскую исключительную экономическую зону".
Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ по аннексированному Крыму, передает РИА Новости.
Отмечается, что корабль "Донбасс" и буксир "Корец" находятся у берегов полуострова.
В погрануправлении заявили, что корабли следуют в северо-восточном направлении.
В ведомстве также подчеркнули, что суда береговой охраны отправились сопровождать украинские корабли "в соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России".
Ранее сообщалось, что до конца 2018 года в Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВСУ.