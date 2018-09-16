Украина в Азовском море возведет военно-морскую базу ВСУ

ВМС получат подкрепление уже до конца текущего года / Фото: Урядовий портал

К концу 2018 года в акватории Азовского моря будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины.

"Это (создание базы, - ред.) создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе", - сообщает Правительственный портал в Facebook.

Сообщается также, что 16 сентября в порту Бердянска были спущены на воду два артиллерийских бронекатера ВМС Украины.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство наращивает усилия по морскому спецназу, примерно 270 человек будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей.