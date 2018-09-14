В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля

14 сентября 2018, 15:24

Корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПСУ.

  • Провокация РФ в Азовском море Фейсбук Б.Бабина
  • Провокация РФ в Азовском море Фейсбук Б.Бабина
  • Провокация РФ в Азовском море Фейсбук Б.Бабина
В четверг, 13 сентября, в Азовском море российские пограничники устроили очередную против украинского корабля ГПСУ.

Соответствующее видео и фото с места инцидента опубликовал на своей странице в Facebook специальный представитель президента Украины в АР Крым  Борис Бабин.

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПСУ... Идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст", - рассказал Бабин.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство наращивает усилия по морскому спецназу, примерно 270 человек будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей.

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провокация Азовское море Борис Бабин
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