В Азовском море Россия устроила провокацию с опасными маневрами возле украинского корабля

В четверг, 13 сентября, в Азовском море российские пограничники устроили очередную против украинского корабля ГПСУ.

Соответствующее видео и фото с места инцидента опубликовал на своей странице в Facebook специальный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

"На этот раз корабль агрессора несколько раз умышленно делал опасные маневры по сближению и перерезанию курса украинского корабля ГПСУ... Идентифицировали провокатора как ПСКА-611 проекта 12150 типа "Мангуст", - рассказал Бабин.

Напомним, ранее глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство наращивает усилия по морскому спецназу, примерно 270 человек будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей.