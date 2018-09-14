Азовское и Черное море будут охранять сотни украинских спецназовцев

В Азовском и Черном море будут нести службу более 200 спецназовцев, сообщил глава Госпогранслужбы Украины / mns.gov.ua

Председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявил, что ведомство наращивает усилия по морскому спецназу, примерно 270 человек будут нести службу в подразделениях по акватории Азовского и Черного морей.

Госслужба развивается по двум направлениям: первое — правоохранительное, второе — наращивание усилий и увеличение резервов, рассказал чиновник во время пребывания в Черновицком пограничном отряде, говорится на сайте ГПСУ.

"Необходимо понимать, что агрессор, как говорится, не спит, наращивает свои усилия, и мы должны дать достойный отпор в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств", — отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в Азовском море задерживала украинские суда. В ответ на агрессивные действия РФ Вооруженные Силы Украины перебросили в Приазовье армейскую группировку.