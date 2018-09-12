Украина перебросила войска к Азовскому морю

УНИАН

Вооруженные силу Украины перебросили армейскую группировку в Приазовье.

Об этом в своем сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко в Facebook.

"В ответ на агрессивные действия Российской Федерации в Азовском море, по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Осуществляются меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья", - написал он.

Во вторник, 11 сентября, Военно-морские силы ВСУ перебросили в район Бердянского порта в Запорожской области два бронекатера - "Лубны" и "Кременчуг".