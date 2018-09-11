Украина бросила на охрану судов в Азовском море два бронекатера

Бронекатер "Лубны" (тип "Гюрза-М") / sq.com.ua

Для недопущения остановок судов российскими пограничниками в Азовском море в район Бердянского порта (Запорожская область) Военно-морские силы ВСУ перебросили два бронекатера - "Лубны" и "Кременчуг".

"С целью усиления военного присутствия ВМС Украины в акватории Азовского моря и недопущения незаконных остановок судов со стороны страны-агрессора, направляющихся в Мариупольский и Бердянский торговые порты, в Бердянском МТП был спущен на воду первый бронекатер ВМСУ в Азовском море "Лубны", - сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк в Facebook.

Позже Лавренюк добавил, что с утра вторника, 11 сентября, два бронекатера - "Лубны" и "Кременчуг" - несут службу в акватории Бердянского морского порта.

facebook.com/lavrenyuk.yu

Накануне "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании военно-морских сил сообщил о переброске ВМС ВСУ малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

Член оборонного комитета Совфеда РФ Франц Клинцевич, в свою очередь, заявил, что Москва будет препятствовать "милитаризации" Азовского моря всеми доступными средствами в рамках международного права.