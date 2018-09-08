ВСУ начали переброску бронекатеров в Азовское море - СМИ

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Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

Как сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на источники в Генштабе и командовании военно-морских сил, меры были предприняты после заседания СНБО 6 сентября, на котором было предложено усилить военно-морское присутствие в Азовском море.

Ожидается, что в акваторию Азовского моря поставят три такие машины, которые будут "наиболее мощными единицами в этом море".

Отмечается также, что до конца года в Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Украины путем переброски туда Южной военно-морской базы из Николаева.

Напомним, в июле в Раде предложили расторгнуть договор с Россией об Азовском море. В свою очередь Павел Климкин заявил о том, что Украина поднимет вопрос о проведении в акватории Азовского моря границы с Россией.

Также сообщалось, что в ближайшее время Украина увеличит корабельную группировку в Азовском море, а также силы морской пехоты и артиллерии.