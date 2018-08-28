Порошенко поручил готовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море

Петр Порошенко / УНИАН

Относительно ситуации в Азовском море президент Украины Петр Порошенко поручил подготовить заседание Совета национальной безопасности и обороны.

"Я не собираюсь с этим мириться. И твердо убежден: ситуация, которая складывается сейчас, категорически неприемлема", - заявил он, говоря об обеспечении интересов Украины в акватории Азовского моря.

Президент также попросил Министерство иностранных дел внести как можно скорее свои предложения по этому поводу и подчеркнул, что противоправные и коварные действия Москвы в этом регионе не должны и не будут оставаться безнаказанными.

"Тем более, и без соответствующей международной реакции. И тут мне нужна ваша помощь", - сказал он, обращаясь к дипломатам, во время выступления на XIII совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, передает УНИАН.

Ранее в МИД Украины заявили о том, что Украине не пойдет на разрыв соглашения о совместном с Россией использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Как сообщалось, эксперт описал три этапа задержания РФ судов в Азовском море. Задержание украинского судна в Азовском море в среднем занимает 4-5 часов.

Также Клименко рассказал о новой тактике России в Азовском море. По данным главного редактора издания BlakcSeaNews, эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко, с 14 по 19 июля береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одно судно в море.