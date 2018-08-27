"Про*бем мы Азовское море": в МИД огорошили заявлением по соглашению о совместном использовании моря и Керченского пролива

Украина и Россия будут и дальше пользоваться Азовским морем вместе – МИД Украины / mns.gov.ua

Замглавы украинского МИД Елена Зеркаль заявила, что не будет никакого разрыва соглашения о совместном с Россией использовании Азовского моря и Керченского пролива: Киев на такой шаг не пойдет.

"О денонсации соглашения с Россией по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность России заявить о территориальном споре", — сообщается на странице МИД Украины в Twitter.

По ее словам, для Украины это является вопросом безопасности, поэтому профильные ведомства используют имеющиеся инструменты, чтобы "урегулировать этот вопрос".

/ twitter.com/MFA_Ukraine

В комментариях люди пишут: "Я так понимаю: старая добрая сказка "Стоим, не провоцируем"?", "Именно так. Чует мое сердце, мы про*бем Азовское море", "Чует мое сердце, что мы уже его про*бали" и т.п.

/ twitter.com/MFA_Ukraine

Напомним, ранее Гайдук сообщал о том, что РФ готова лишить Украину моря, а также объяснил причины простоя украинских кораблей в аннексированном полуострове Крым.

А экс-боец "Айдара" рассказал, что планирует РФ в Азовском море. Кремль будет корректировать свою внешнюю политику по результатам президентских выборов в Украине.

Как сообщалось, эксперт описал три этапа задержания РФ судов в Азовском море. Задержание украинского судна в Азовском море в среднем занимает 4-5 часов.

Также Клименко рассказал о новой тактике России в Азовском море. По данным главного редактора издания BlakcSeaNews, эксперта "Майдана иностранных дел" Андрея Клименко, с 14 по 19 июля береговая охрана ФСБ РФ не задержала ни одно судно в море.