Вице-адмирал Гайдук заявил о готовности РФ лишить Украину моря

Сергей Гайдук считает, что Россия пытается отрезать Украину от моря / point.md

Командующий Военно-морских сил Украины в 2014-2016 годах, вице-адмирал Сергей Гайдук считает, что Россия в рамках проекта "Новороссия" планирует отстранить Украину от моря, чтобы превратить ее из морской державы в континентальную.

"Проект "Новороссия" находится в России на повестке дня, а действия, которые проводятся на приморском фланге в Черном и Азовском морях, являются шагами России, касающимися реализации этого проекта", - подчеркнул вице-адмирал в эфире Еспресо.

Гайдук подчеркнул, что Россия реализует в Азовском море стратегию хаоса и все просчитывает шаг за шагом. В частности, экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты имеет не только сугубо экономическое влияние.

"Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тысяч портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения и здесь просчет идет в том направлении", – подчеркнул экс-командующий ВМС Украины.

По словам вице-адмирала, Россия действует очень хитро. Помимо открытых военных действий, ее руководство вносит смуту в настроения местного населения приморских регионов Украины.

"Представьте себе, на востоке от Мариуполя расположена "нулевка", где находится наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на запад от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и прочее. Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия", - объяснил Гайдук.

По мнению вице-адмирала, подобные акции будут использованы для реализации "наихудшего сценария – прорубки коридора, который идет вдоль Азовского моря".

Напомним, ранее Гайдук заявлял, что решение Украины забрать боевые корабли из оккупированного Крыма приведет к потере Киевом аргумента в международных инстанциях, куда были поданы иски.