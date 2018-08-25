Вице-адмирал Гайдук пояснил причину простоя украинских кораблей в аннексированном Крыму

Сергей Гайдук убежден, что радикальные действия могут привести к необратимым последствиям / point.md

Решение Украины забрать боевые корабли из оккупированного Крыма приведет к потере Киевом аргумента в международных инстанциях, куда были поданы иски, поскольку на 70 процентов флот оснащен российским оборудованием.

"Если мы забираем эти корабли в условиях импортозамещения, то теряем аргумент в международных институтах, куда подали иск. Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", - сказал в эфире 112 Украина экс-командующий украинских ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук.

По словам Гайдука, ВМС Украины сформировались в результате перераспределения Черноморского флота СССР.

"Мы получили в свое время 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения, но за время независимости списали 65 на металлолом, а проектов бывшего Советского Союза, так называемых долгостроев, мы достроили только пять", – отметил он.

Напомним, ранее Гайдук заявлял, что Азовское море необходимо заминировать, чтобы предотвратить потери Украины от деятельности российских кораблей.