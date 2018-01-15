Экс-командующий ВМС рассказал, как нужно возвращать корабли из аннексированного Крыма

Экс-командующий Военно-морскими силами Сергей Гайдук считает, что украинским властям не следует принимать предложение российского президента Владимира Путина о возврате военной техники из аннексированного Крыма, пока оно не будет подкреплено международными гарантиями.

Такое мнение он высказал в комментарии Крым.Реалии.

"Российская сторона уже не раз доказывала свою ненадежность. Украина же подала иски в международные инстанции насчет утраченного во время аннексии имущества – вот это самое главное. Вообще, нужно понять, сколько будет стоить модернизация или утилизация этой техники, кто это будет делать, где брать запасные части, есть ли готовые специалисты и так далее. Но в любом случае всерьез говорить о возврате можно только с четкими юридическими обоснованиями на международном уровне", – отметил Гайдук.

Напомним, 11 декабря с предложением вернуть Украине корабли и авиатехнику из Крыма выступил президент РФ Владимир Путин.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль "Константин Ольшанский", корабль управления "Славутич", противолодочные корветы "Тернополь" и "Луцк", морские тральщики "Черкассы" и "Чернигов", большая подводная лодка "Запорожье", спасательный буксир "Кременец" и другие.

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