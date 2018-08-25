Угроза нешуточная: экс-боец рассказал, что планирует РФ в Азовском море

Азовское море, место отдыха украинцев, может стать ареной ожесточенных боевых действий / mns.gov.ua

Украина и Россия могут сцепиться в схватке за Азовское море, но раньше президентских выборов этого не случится.

Поскольку Кремль не занимается долгосрочным планированием, он будет корректировать свою внешнюю политику по результатам президентских выборов в Украине - а значит, раньше 2019 года предпринимать активных действий не будет, ограничиваясь "ползучей экспансией", сообщает ObozTV с ссылкой на экс-бойца батальона "Айдар" Евгения Дикого, который описал наиболее вероятное силовое развитие событий.

"Но угроза очень серьезная. Смотрите, какой сценарий: перекрывается доступ в Бердянск и Мариуполь, останавливаются заводы, которые там полностью завязаны именно на экспорт своей продукции через Азовское море, и в прифронтовой зоне - Мариуполь фактически в двадцати километрах от "передка" - остаются без работы десятки тысяч людей", - заявил ветеран.

"Учитывая уровень интеллекта и уровень осведомленности части местных жителей, однозначно определенный процент населения будет считать виновным не Россию, а Киев", - пояснил Дикий, назвав такие действия очень серьезным расшатыванием ситуации в преддверии украинскими выборами.

"В случае силового варианта, представьте себе: высадка десанта на Азовском побережье, а перед тем поднимаются массовые социальные волнения в городах, оставшихся без работы из-за блокады. И в зоне риска снова вся так называемая "Новороссия", - рассказал он.

Читайте такжеВ Госпогранслужбе рассказали, сколько кораблей россияне задержали в Азовском мореЭкс-боец батальона уточнил, что многое зависит от силы сопротивления Украины - если оно будет ожесточенным, это одно дело, но если нет - то планы Кремля по захвату Украины вплоть до Приднестровья.

"Другое дело, что я думаю, мы сейчас уже совершенно не те, что в 2014 году, и оно так не пройдет", - заверил экс-айдаровец.

При этом, отметил Дикий, несмотря на все обещания, прямой военной помощи от западных партнеров Украина не дождется. Максимум - поставки и добровольцы.

"США если и будут помогать нам, то экономически. В лучшем случае - предоставят оружие. Но не надо быть наивными: американские ребята не будут умирать за нашу землю. Это исключительно наше дело, это надо нам, это наша страна, нам за неё умирать", - подвел итог ветеран.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт описал три этапа задержания РФ судов в Азовском море.