Эксперт заявил о полной блокаде Россией акватории Азовского моря

Андрей Клименко считает, что Украина потеряла Азовское море / Главред

Главред BlakcSeaNews, эксперт "Майдана иностранных дел" Андрей Клименко заявил, что ситуация с кризисом в Азовском море в последние дни катастрофически обострилась.

"За неделю с 07:00 (местное время, мск) 14 августа 2018 года по состоянию на 9:00 мск 21 августа 2018 года РФ не пропустила из Черного моря в украинские порты Азовского моря ни одного судна. Поэтому нет резонансных задержаний посреди моря", - написал он в Facebook.

По словам Клименко, в Керченском проливе стоят на якорях 16 суден общей грузоподъемностью 120 тыс. тонн. При этом три судна ждут разрешения пройти уже неделю, одно – 6 дней, два – 5 дней, еще три – 4 дня.

В комментариях к посту Клименко отметил, что на сегодняшний день уже очевидно, что Украина "потеряла Азовское море вместе с Крымом", предприняв для предотвращения ситуации крайне мало.

/ Фото: скрин Facebook/Андрей Клименко

Напомним, ранее сообщалось, что грузовые морские перевозки на территорию Украины из России приостановлены судовладельцами после задержания в порту Херсона судна, которое попало под санкции Киева.