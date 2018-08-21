В Госпогранслужбе рассказали, сколько кораблей россияне задержали в Азовском море

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Россияне задержали более полутора сотен иностранных судов, направлявшихся в украинские порты на азовском побережье.

Такую статистику в телефэфире озвучил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

"У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется: пограничники российские продолжают осматривать те суда, которые следуют в украинские порты на Азовском море", − заявил он.

Кроме того, Слободян рассказал, что российская сторона всеми способами ставит препоны на пути судов в азовские порты Украины. "Они (россияне – "Главред") очень долго предоставляют разрешения прохождения по Керченскому проливу для тех судов, которые следуют в украинские порты. Судам приходится ожидать перед Керченским мостом по несколько суток. Иногда при этом сами члены судовой команды рассказывают нам, что суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят фактически без задержек, а те суда, которые следуют в украинские порты, вынуждены длительное время ожидать разрешения диспетчера о прохождении именно по Керченскому проливу", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что эксперт описал три этапа задержания РФ судов в Азовском море.