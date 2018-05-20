Ультиматум России. Для украинских судов закрыли часть Азовского моря

20 мая 2018, 20:33

РФ проводит в Азовском море боевые стрельбы.

Для украинских судов закрыли часть Азовского моря

В воскресенье, 20 мая, Россия в ультимативном порядке закрыла для украинских судов 2 тысячи квадратных километров Азовского моря.

При этом причиной такого шага называется проведения боевых стрельб, сообщает ТСН.

В некоторых районах расстояние до украинского побережья — не больше десяти миль. Следует отметить, что это является грубым нарушением Конвенции по морскому праву.

Сейчас российские пограничники считают украинцев хуже сомалийских пиратов. Однако именно морские пограничники — это единственная силовая группировка, которая на воде защищает украинский Азов. Россия, которая виртуозно пытается заблокировать проход через Керченский пролив украинских судов, угрожает применить силу и ввести против легких катеров серьезные боевые корабли.

При этом боевые корабли Черноморского флота пошли через Керченский пролив, а патрульные катера врага с появлением Крымского моста начали прибегать к откровенным провокациям. Двое украинцев вышли в Азовское море на рыболовной лодке и не вернулись. Впоследствии стало известно: их задержала морская охрана России. Это был второй подряд арест украинских рыбаков россиянами.

"Наблюдается увеличение российских кораблей. Существенное. Вчера наблюдали четыре корабля российской береговой охраны", — сказал Николай Левицкий, заместитель командира отряда морской охраны.

Азов имеет уникальный и в то же время коварный правовой статус, потому что это внутреннее море РФ и Украины. "Статус внутреннего моря дает возможность российским кораблям подходить на неопределенную дистанцию до побережья Украины", — отметил Левицкий. Другими словами, российские корабли могут даже подходить к украинскому берегу. Это не считается нарушением границы, пока сапог русского моряка не ступил на украинскую сушу. Так трактует ситуацию Москва.

Дать отпор международное сообщество Украине не поможет, потому что во времена президентства Леонида Кучмы было подписано соглашение о том, что все споры в этом море решаются исключительно на двустороннем уровне.

Таким образом, Украина сама сделала все, чтобы лишить себя возможности остановить строительство моста в Крым. Украина уступила Азов в сентябре 2003 года, когда начался конфликт вокруг Тузлы. РФ перегородила дамбой часть Керченского пролива. Украина с острова Тузла через громкоговорители призывала россиян остановиться. Они и остановились, но заставили Украину признать права России де-факто на все Азовское море. Именно это и послужило законным основанием для строительства Керченского моста.

Крымский мост — это убийца украинского Приазовья, его экономики, ведь это повод для россиян ограничить движение грузовых судов. В частности, если Москва применит это экономическое оружие, Мариупольский порт рискует превратиться в парк голых причалов и выставку ржавых кранов.

Только над проливом поднялась арка моста, порт мгновенно потерял американский контракт на перевозки миллионов тонн металла. "150 млн грн мы потеряли из-за того, что контракт переориентировался на другой порт", — сообщил Александр Олейник, директор Мариупольского морского торгового порта.

144 судна уже отказались ходить в Мариуполь, а, значит, рабочих мест в Мариуполе станет меньше. Любая критическая ситуация вокруг сооружения даст повод россиянам закрыть проход. В Мариуполе говорят: "Молились, чтобы мост не построили. Теперь молимся, чтобы он устоял". Например, сваи вбивали в илистое дно. Из-за мощного давления льда — они могут не выдержать.

Поворот, к которому готовятся и украинские военные. Они убеждены: вероятную катастрофу с мостом Владимир Путин может использовать как один из поводов для наступления в Приазовье.

"Повод для войны это не проблема, его можно инсценировать. Если мост упадет, то мы будем виноваты. Конечно, обвинят в диверсии нас", — считает "Декстер", офицер 93-й бригады.

Отметим, корабли Береговой охраны Погранслужбы ФСБ и Черноморского флота ВМФ РФ активизировались в акватории Азовского моря в апреле этого года.

Ранее украинских рыбаков предупредили о возможных провокациях со стороны Российской Федерации, следствием которых может стать задержание украинских рыболовецких судов.

Напомним, ранее сотрудники пограничной службы РФ сообщили о задержании в акватории Азовского моря двух граждан Украины. Они были переправлены в порт Ейска.

Отметим, что украинскими пограничниками зафиксированы случаи остановки и досмотра ФСБ РФ невоенных судов, следующих в Украину.

Как известно, в МИД России заявили о существующей опасности захвата российских судов украинскими силовыми структурами. В ведомстве рассказали о "провокационных действиях" властей Украины.

Сейнер "Норд" был задержан украинскими пограничниками 25 марта. 30 марта судно было арестовано, а позже отконвоированно в порт Бердянска. Прокуратура Украины обвинила капитана российского судна Владимира Горбенко в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма. 10 апреля Горбенко выпустили из СИЗО

В ответ на ситуацию вокруг экипажа задержанного суда "Норд" в Министерстве иностранных дел России пригрозили Украине ответными действиями.

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Россия Украина ФСБ Азовское море
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